Sabadou com Virginia bomba em Goiás e empata com a Globo

Cada vez mais o Sabadou com Virginia vem conquistando e caindo no gosto do público. No último sábado, 07, a atração alcançou mais um feito e bombou na audiência no estado de Goiás chegando até a empatar com a Globo.

Segundo dados preliminares da Kantar Ibope Média, o Sabadou com Virginia do último sábado registrou 6,7 pontos em Goiânia, capital do estado. No mesmo horário, a Globo marcou 6,9 de audiência, sendo considerado um empate técnico. É importante reforçar que os números são preliminares, pois os dados consolidados do Ibope são divulgados apenas na segunda-feira.

Um dos motivos que podem ser apontados para esse sucesso da influenciadora em Goiás é porque a família de Virginia é muito querida pelo estado. A apresentadora é casada com Zé Felipe (26), filho de Leonardo (61), um dos maiores cantores sertanejos do país muito admirado e respeitado.

Virginia Fonseca também sempre compartilha momentos com sua família nas redes sociais, tanto do marido quanto do sogro, esses fatores podem explicar o tamanho sucesso que o Sabadou com Virginia tem em Goiás.

Desde sua estreia, o programa está se destacando com Virginia Fonseca mostrando o seu carisma como apresentadora. Todos os sábados a influenciadora traz a leveza e espontaneidade das redes sociais para os palcos do SBT e com convidados que sempre rendem.

CONTANDO OS MINUTOS

Virginia Fonseca está na reta final de sua gestação a mãe de Maria Alice (3) e Maria Flor (1) aguarda o nascimento do seu terceiro filho, José Leonardo, que deverá nascer ainda em setembro. A influenciadora digital deixou vários programas gravados.

Em entrevista à Quem, Virginia conversou sobre o retorno ao trabalho e explicou será pouco tempo depois de dar à luz. "A gente vai deixar programas inéditos já gravados. Quando eu estiver off, de licença, vai sair programa inédito (…) Em 45 dias de resguardo, eu estou voltando, se Deus quiser", afirmou.

