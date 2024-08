Roque ficou paralisado com a notícia da morte de Silvio Santos

Esposa de Roque, ex-assistente de Silvio Santos, revela a reação do marido com a notícia da morte do apresentador neste final de semana

O ex-assistente do SBT Roque ficou comovido com a notícia da morte de Silvio Santos. Os dois trabalharam juntos por muitos anos na emissora de TV e eram muito próximos. Com isso, Roque sentiu muito a partida do ex-patrão.

Em entrevista na TV TEM, a esposa dele, Janilda Nogueira, revelou que o marido ficou paralisado ao receber a notícia. "É um dia triste com a notícia do nosso amigo, o patrão, que a gente sempre admirou, sempre amou. Está difícil até de explicar. Eu dei a notícia para ele. Desde que está afastado do SBT, ele está debilitado, e hoje, com essa notícia, ele ficou paralisado. Ele se expressou tristeza. Silvio Santos foi tudo na sua vida, né Roque? Tudo o que a gente tem hoje, a gente agradece ao Silvio”, disse ela.

Antes disso, a família de Roque escreveu um texto nas redes sociais em nome do assistente de palco para homenagear Silvio Santos. Na mensagem, eles relembraram a parceria duradoura e de sucesso dos dois na TV.

"Hoje é um dia de uma dor que eu nunca pensei que sentiria. Perdi não só um patrão, mas um grande amigo, um companheiro de décadas de trabalho, risadas e histórias. O Silvio sempre foi mais do que um chefe; ele era um mestre, alguém que ensinava com um sorriso, que acreditava na simplicidade e no valor das pessoas. Desde o início, lá nos anos 60, quando comecei a trabalhar ao lado dele, nunca imaginei que viveríamos tantas coisas juntos. Vi ele transformar a televisão brasileira, vi ele encantar gerações, e tive a honra de estar ao seu lado em cada momento. Silvio tinha essa luz, essa capacidade única de fazer todos se sentirem especiais, desde os colegas de trabalho até o público que o acompanhava em casa", escreveram.

E completaram: "Hoje, o palco está mais vazio, o SBT perdeu seu brilho maior, e o Brasil, um dos seus maiores ícones. Mas, para mim, a perda é ainda maior. Perdi um irmão de vida. Vou sempre lembrar com carinho das brincadeiras, dos conselhos e de tudo que aprendi ao lado desse homem extraordinário. Silvio, obrigado por tudo, toda a minha vida devo a você, seu exemplo e seu legado estarão sempre vivos em mim e em todos aqueles que tiveram o privilégio de te conhecer e trabalhar ao seu lado".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)