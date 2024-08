Ana Maria Braga e Eliana caem no choro com fotos de Hebe Camargo: 'Saudade'

As apresentadoras Ana Maria Braga e Eliana se emocionaram ao vivo com recordações especiais da amiga, Hebe Camargo, falecida em 2012

A apresentadora Ana Maria Braga iniciou o 'Mais Você' desta sexta-feira, 16, bastante emocionada. A comunicadora recebeu Eliana pela primeira vez em seu programa e foi surpreendida ao vivo com um presente da amiga.

Assim que chegou a atração matinal da TV Globo, Eliana, nova contratada da emissora, mostrou um álbum antigo com diversos momentos especiais vividos ao longo de sua vida. Em determinado momento do bate-papo, as duas se depararam com alguns registros de Hebe Camargo, que faleceu em 2012.

Visivelmente emocionada em rever fotos da amiga, Ana Maria Braga não segurou o choro ao falar sobre a falta que sente de um dos maiores ícones da TV brasileira. "Ai, que linda! Tem você e eu com a linda Hebe", declarou a apresentadora.

"Emociona, não emociona?", acrescentou Eliana, com a voz embargada. "A gente tem saudade. Tem gente que queriamos saber viva. Mesmo que não vejamos, sabemos que ela está perto e que existe. Dá muita saudade. São lembranças para sempre!", disse Ana Maria.

"Hebinha, um beijo! A Hebe, como sempre, animadíssima. Se quer festa, é com a Hebe. Ela juntava a gente", completou a comunicadora, ainda muito emocionada. Nas imagens exibidas por Eliana ao vivo, é possível perceber um registro do trio se abraçando.

Confira as fotos:

Ana Maria Braga, Hebe Camargo e Eliana - Reprodução / TV Globo

Ana Maria Braga, Hebe Camargo, Silvia Poppovic e Thereza Collor - Reprodução / TV Globo

Ana Maria Braga e Hebe Camargo - Foto: Reprodução / TV Globo

Hebe Camargo com amigos famosos - Reprodução / TV Globo

