Roque lamenta morte de Silvio Santos: 'Não só um patrão, um grande amigo'

Grande parceiro de Silvio Santos, Roque lamenta morte de seu patrão após anos de parceria no SBT; ex-assistente de palco era braço direito do famoso

Diretor de auditório do SBT e ex-assistente de palco de Silvio Santos, Gonçalo Roque lamentou a morte de seu ex-patrão na rede social. Ao saber do falecimento do comunicador, com quem trabalhou por anos, o braço direito do dono do baú se pronunciou na rede social.

De luto, Roque escreveu um texto sobre a importância do empresário em sua vida e revelou que ele não era apenas seu patrão, mas também um grande amigo. O ex-assistente do apresentador relembrou que iniciou a parceria nos anos 60.

“Hoje é um dia de uma dor que eu nunca pensei que sentiria. Perdi não só um patrão, mas um grande amigo, um companheiro de décadas de trabalho, risadas e histórias. O Silvio sempre foi mais do que um chefe; ele era um mestre, alguém que ensinava com um sorriso, que acreditava na simplicidade e no valor das pessoas”, começou Roque.

"Desde o início, lá nos anos 60, quando comecei a trabalhar ao lado dele, nunca imaginei que viveríamos tantas coisas juntos. Vi ele transformar a televisão brasileira, vi ele encantar gerações, e tive a honra de estar ao seu lado em cada momento. Silvio tinha essa luz, essa capacidade única de fazer todos se sentirem especiais, desde os colegas de trabalho até o público que o acompanhava em casa", relembrou.

"Hoje, o palco está mais vazio, o SBT perdeu seu brilho maior, e o Brasil, um dos seus maiores ícones. Mas, para mim, a perda é ainda maior. Perdi um irmão de vida. Vou sempre lembrar com carinho das brincadeiras, dos conselhos e de tudo que aprendi ao lado desse homem extraordinário. Silvio, obrigado por tudo, toda a minha vida devo a você, seu exemplo e seu legado estarão sempre vivos em mim e em todos aqueles que tiveram o privilégio de te conhecer e trabalhar ao seu lado", escreveu a carta.

O anúncio da morte de Silvio Santos foi dado pelo SBT no X, antigo Twitter. O apresentador estava internado desde o dia primeiro de agosto.





Causa da morte de Silvio Santos é revelada pelo hospital

A causa da morte de Silvio Santos foi revelada pelo Hospital Albert Einstein no último boletim divulgado pela instituição. Após o anúncio da morte do comunicador neste sábado, 17, pela própria emissora na rede social, o local onde ele estava internado, desde o início de agosto, falou o motivo do falecimento.

O dono do SBT teria morrido por conta de uma broncopneumonia após infecção por influenza e a partida teria sido neste sábado, 17, às 4h50 da manhã.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos de idade, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). O hospital se solidariza com a família e todos que sofrem com a perna", divulgaram.