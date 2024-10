Rodrigo Faro revela acordo feito com Vera Viel antes de cirurgia: 'Só isso'

O apresentador Rodrigo Faro se emocionou ao falar sobre a cirurgia da esposa, a modelo Vera Viel, em entrevista ao Domingo Espetacular

O apresentador Rodrigo Farose emocionou ao falar sobre a cirurgia da esposa, a modelo Vera Viel, em entrevista ao Domingo Espetacular. Durante o papo, ele relembrou que fez um 'pacto' com a mulher de que ela voltaria para a família. Ela realizou o procedimento cirúrgico para retirar um Sarcoma Sinovial, tumor raro e maligno que estava localizado na coxa esquerda.

"A gente fez um trato: 'Vamos combinar uma coisa, você vai voltar. Só isso'", contou ele sobre o procedimento que estava previsto para durar três horas, mas acabou com oito. "E ela me falou um negócio que me marcou muito:Deus é bom, porque permite o que é necessário", disse o artista, em conversa com o jornalista Roberto Cabrini na noite deste domingo, 20.

Ele ainda contou que chorou bastante ao descobrir o tumor da esposa. "Várias vezes eu pensei: 'A Vera não merecia isso'. Várias vezes eu me perguntei por que não aconteceu comigo, mas com ela", lamentou.

"A fé é racional, é a certeza de que a gente tem que descansar tudo em Deus. Vera hoje está curada do câncer. O tumor foi retirado com margem de segurança de 5 milímetros, o que é bastante. A reconstrução das veias foi um sucesso absoluto. Tem que monitorar, a grande preocupação é com trombose", complementou.

O diagnóstico de câncer de Vera Viel

No início do mês, Vera Viel explicou que descobriu um nódulo na perna e aguardava os resultados dos exames para saber do que se tratava. Dias depois, contou que foi diagnosticada com um tumor raro chamado Sarcoma Sinovial.

Após o diagnóstico, Vera passou por uma cirurgia para remover o tumor e recebeu alta do hospital na última quarta-feira, 16. Já neste domingo, 20, Rodrigo Faro completou 51 anos de vida e celebrou o novo ciclo com uma festa intimista ao lado da família.