Rodrigo Faro exibe novo vídeo da esposa em casa após cirurgia: ‘Muita garra’

Rodrigo Faro celebra ao encontrar a esposa, Vera Viel, em casa depois de todo o susto que passaram com a saúde dela

O apresentador Rodrigo Faro surgiu radiante em um vídeo nas redes sociais ao voltar para casa e encontrar a esposa, Vera Viel. Nos últimos dias, a família passou por momentos de tensão quando ela precisou passar por uma cirurgia para remover um tumor maligno e raro da região da coxa.

Nesta sexta-feira, 18, Faro saiu de casa para trabalhar e, ao voltar, ficou feliz ao ver a esposa bem e descansando. "Como é bom chegar em casa e ver ela assim! Deitadinha”, disse ele, e completou: "É muito bom chegar em casa e ela estar aqui. Vamos começar a segunda etapa do tratamento com muita garra, força e fé em Deus”.

Por sua vez, Vera contou que está bem e muito feliz com todo o carinho que recebe dos fãs e amigos. "Como Deus é bom, maravilhoso. Eu sou muito grata”, afirmou.

Vera Viel comove com recado sobre a cirurgia

A apresentadora e modelo Vera Viel, que é esposa de Rodrigo Faro, compartilhou uma mensagem sobre tudo que está vivendo em sua vida. Ela foi diagnosticada com um tumor maligno e raro na perna há poucos dias e passou por uma cirurgia apenas um dia antes do seu aniversário de 49 anos. Agora, ela segue internada em um hospital para se recuperar do procedimento.

Nesta segunda-feira, 14, Viel compartilhou uma mensagem nos stories do Instagram, na qual contou sobre uma conversa que teve com Deus durante sua cirurgia. Ela destacou a sua fé na cura. "Aconteceram muitas coisas em uma semana, da biópsia a cirurgia. Minha vida mudou completamente e eu estou aqui para agradecer primeiro a Deus e depois as milhares de mensagens e orações. O que eu estou vivendo é inexplicável, tem as mãos de Deus o tempo todo e foi Ele quem me segurou no colo no momento da cirurgia”, disse ela.

E completou: "Ele pediu para que eu descansasse enquanto os médicos arrancavam o tumor, ali naquele momento não havia dor, somente o cuidado e o amor Dele. Precisamos glorificá-lo. Ele me falou que a minha vida faria sentido a partir daquele momento. Disse que me daria vida e que não era a minha hora de ficar com Ele. Foi tudo sobrenatural, disse que o Rodrigo cuidava de mim aqui como Ele, que eu tenho muito o que viver com minhas filhas. Ele disse que o que era mais precioso para ele era a família. Por isso eu deveria voltar. Ele me deu vida”.

Por fim, ela disse: "Logo estarei em casa e vamos vencer essa batalha. A cirurgia foi um sucesso, obrigada aos médicos e todos aqui no hospital que estão cuidando de mim. Quero que todos saibam que quando temos Fé nós somos curados de qualquer enfermidade, a Fé cura”.