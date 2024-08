Rodrigo Bocardi viu gelo em asa de avião no dia do acidente com a Voepass

Rodrigo Bocardi contou no Bom Dia São Paulo desta segunda-feira, 12, que notou uma camada de gelo na asa do avião em que viajou na sexta-feira, 09

O apresentador Rodrigo Bocardi contou no Bom Dia São Paulo desta segunda-feira, 12, que notou uma camada de gelo na asa do avião em que viajou na sexta-feira, 09. O jornalista afirmou que, após o trajeto entre São Paulo e Ribeirão Preto, o piloto confirmou que foi necessário acionar o sistema de desgelo da aeronave. No mesmo dia, o voo da Voepass caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo.

"Realmente na sexta-feira, aqui em São Paulo, essa transformação na atmosfera, na meteorologia... A gente estava numa temperatura muito alta, a temperatura caiu bastante. Eu voava para Ribeirão Preto para um evento da EPTV, afiliada da Globo e também da rádio CBN, no mesmo horário quando ocorreu o acidente", relatou.

"Eu fiz um pouso em Bauru, uma parada antes de seguir para Ribeirão Preto. Percebi que no voo daqui de Congonhas, decolado por volta de 13h40... Era um avião menor. O piloto conseguia enxergar a asa. Durante todo o voo, olhava para a asa. Aquilo me chamou a atenção, mas a gente vai aprendendo junto com essas histórias", complementou.

"Tantas pessoas acabaram descobrindo com esse acidente, a gente não sabe se essa foi realmente a causa, mas descobrimos a importância do sistema de desgelo, de tirar o gelo da asa. O piloto olhava bastante, e aí acionou os comandos de desgelo para tirar o gelo da asa", detalhou.

"Ao pousar em Ribeirão Preto, bem ao lado da sede da empresa Voepass, perguntei ao piloto se era alguma coisa do gelo que ele estava olhando na asa. Ele confirmou, disse que era, mostrando o mapa mostrando o gelo em São Paulo", explicou.

Sandy se comove com fã de 3 anos morta em queda de avião

A menina Liz Ibba dos Santos, de 3 anos, é uma das vítimas do acidente aéreo. Ela estava na companhia de seu pai, Rafael Fernando dos Santos. E a cantora Sandyse comoveu com a história da pequena.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, a cantora disse estar comovida com a história da pequena. "Muito, muito comovida com a história que apareceu no Fantástico da pequena Liz, que gostava tanto de Areia… Meu peito se esmaga só de pensar na dor dessa mãe. Que Deus conforte o coração da Adriana e de todos que perderam entes queridos nessa tragédia tão triste", lamentou.

Em entrevista ao Fantástico, a jornalista Adriana Ibba, mãe de Liz, contou que a filha entrava no carro e pedia para ouvir a música de Sandy e Lucas Lima. "Ela cantava lindamente", lembrou.