Repórter do SBT pede desculpas para Arthur Aguiar após gafe em entrevista

Depois de levar um ‘fora’ de Arthur Aguiar em entrevista, repórter do SBT se pronuncia para pedir desculpas publicamente

O ator Arthur Aguiar deu o que falar nas redes sociais nesta semana após a divulgação da gafe de um repórter do SBT com ele. Tudo aconteceu nos bastidores do Jogo das Estrelas, quando um repórter fez uma pergunta indiscreta para o artista e ele deu um ‘fora' no profissional. Agora, o jornalista pediu desculpas publicamente.

Na terça-feira, 31, o repórter Rodrigo Assis, do SBT, explicou que não quis provocar Arthur Aguiar e que sente muito pela repercussão negativa. “Olha, eu levo a minha vida de uma forma muito leve, e muitas vezes eu até evito ficar lendo comentários. Eu queria primeiramente esclarecer uma coisa: é difícil entrevistar pessoas num tapete vermelho, num cercadinho, como a gente costuma dizer, você tem que aproveitar aquela oportunidade e pegar o artista rapidamente. Na maioria das vezes, você não consegue combinar uma pergunta, tem que ser rápido, com jogo de cintura e no improviso”, disse ele.

E completou: “Nesse caso, especificamente, envolvendo o Arthur, não deu tempo. E, na verdade, eu nem me lembrei da história dele com a Maíra Cardi, de verdade mesmo, de coração. Foi tão rápido e tão natural, eu estava perguntando para todo mundo. Eu já tinha entrevistado outros artistas, o Denílson, que brincou com a história, o Nicolas Prattes também já tinha brincado. Então, eu não vi mal algum”.

Então, ele falou sobre a postura do ator e cantor. “Agora, se ele se sentiu ofendido, se ele achou que era algo pessoal, digo aqui que não é, até porque eu não tenho nada a ver com sua vida particular, se você traiu ou não traiu sua ex-companheira. Era uma pauta do programa, como todos nós fazemos aqui, pegamos os assuntos mais comentados da semana e vai perguntar a opinião dos famosos. Porque todo mundo tem opinião sobre todos os assuntos. Querer falar ou não é um direito da pessoa. Mas eu acho que existem formas e formas de se responder”.

Por fim, ele comentou que não quis alfinetar Arthur e pediu desculpas. “Eu, no meu trabalho, nunca quis envergonhar alguém, quando a gente vai entrevistar artista, a gente é fã, a gente que ele brilhe. É óbvio que nem sempre a gente vai fazer a pergunta mais agradável, mas o nosso papel é questionar. Paciência. Gostaria de pedir desculpas ao Arthur, se ele, em algum momento, se sentiu ofendido com a minha pergunta, não foi a minha intenção. De forma alguma eu quis me aproveitar de um assunto pessoal da vida dele, até porque isso já passou e ele está em outro momento. Foi uma pergunta que eu fiz a todos os entrevistados”, finalizou.

Qual foi a pergunta que o repórter fez para Arthur Aguiar?

Durante os bastidores do Jogo das Estrelas, o repórter Rodrigo Assis fez uma pergunta para Arthur Aguiar sobre qual categoria de famosos - atores, cantores ou jogadores de futebol - tende mais a trair em relacionamentos. Então, o artista ficou desconfortável e deu uma resposta afiada.

“Eu vim aqui dar entrevista para você com a maior boa vontade do mundo e você veio tocar num assunto… Eu vim aqui, eu poderia ter descido direto, poderia ter acenado. Você quis tocar num ponto que você sabe que é um ponto chato, eu sou uma pessoa que já passei por uma situação dessas”, disse ele.

O repórter respondeu: “Não foi essa a intenção”. E Arthur seguiu: “Eu acho que não vale você querer fazer tudo pelo like. Da próxima vez que você me chamar, eu não venho falar com você, porque você veio com uma pergunta…”.