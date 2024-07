Renata de 'Casamento às Cegas' expõe motivo de não usar aliança: "Desrespeito"

Após se casar com Alexandre Thomaz em 'Casamento às Cegas', Renata Giaffredo entrega detalhes de casamento aberto em entrevista à CARAS Brasil

Na noite de quinta-feira, 18, a CARAS Brasil conversou com Alexandre Thomaz e Renata Giaffredo, casal que se destacou no reality Casamento às Cegas 4, exibido na Netflix. Em um evento que aconteceu na Casa Arraia, na Zona Norte de São Paulo, eles deram detalhes da vida pessoal e esclareceram algumas dúvidas dos fãs.

Alexandre Thomaz relatou que foi muito criticado pelo público, já que muitos pensam que foi ele quem deu a ideia de abrir o casamento. "Na verdade, a Renata sugeriu, a gente conversou e entramos em um consenso", afirmou.

Já Renata iniciou o papo revelando o motivo de não usar aliança. "Casamento para mim sempre foi uma coisa muito séria. Meus pais são casados até hoje, há mais de 40 anos, tem uma união muito maravilhosa e eu sempre me espelhei muito na relação deles", começou ela.

"Então, para mim, como era uma coisa muito sagrada, era um sonho que eu realizei, e agora estamos experimentando essa relação não-monogâmica, eu acho que seria um desrespeito para as pessoas que são casadas", pontuou.

A famosa ainda fez questão de esclarecer que, diferente do que imaginam, ela leva o casamento a sério, mas acredita que a aliança é um símbolo de parceria "forte". "Não que não exista lealdade, mas é uma forma diferente de se viver, então é uma coisa que eu evito usar", justificou, destacando que para ela, o importante é o que os dois vivem juntos diariamente.

ROLA CIÚMES?

Apesar de estar vivendo a não-monogamia, Renata diz que é muito ciumenta, mas não pretende sofrer antes da hora. "As pessoas estão aprendendo a lidar com isso. E hoje em dia, mais do que nunca, elas precisam aprender a fazer acordos, caso contrário, não vai para frente. Ele pode sair com outra pessoa e depois voltar para casa, o que não pode é ele ter um caso. Às vezes não precisa nem me contar como foi", opinou.

"No nosso caso existe respeito, se eu sentir vontade de ficar com alguém e ele também, a gente conversa sobre isso. É muito novo para mim, nunca vivi algo assim, a única coisa que eu estou gostando é de poder estar na minha casa, de poder ter o meu lugar, meu momento, e quando queremos estar juntos, a gente passa o final de semana, viaja", esclareceu.

"Eu tenho minha vida, meu trabalho, minha casa, ele tem a vida dele, o trabalho dele, o filho dele. E aí quando sentimos saudade um do outro, a gente sempre está junto. A gente se fala pelo telefone todos os dias", acrescentou.

ACEITAÇÃO DA FAMÍLIA

Questionada pela repórter Renata Garre sobre a reação da família ao saber sobre as regras estabelecidas por ela e Alexandre, Giaffredo contou que apesar dos pais serem conversadores, eles compreenderam a situação.

"Embora meus pais tenham um casamento muito conservador, eles são bem modernos. Eles entenderam meu posicionamento e não me criticaram. Pessoas de fora me criticaram, mas depois elas começaram a entender", disse.

Por fim, ela falou sobre os planos futuros do casal. "Meu sonho é ser mãe. Eu acho que esse sonho de ter uma família ele permanece em mim, não morreu. Existem algumas coisas que ainda precisam ser alinhadas por morarmos longe, mas já estamos conversando sobre a possibilidade de encontrar um meio caminho. O filho é uma ideia, mas não para agora", concluiu.

Alexandre Thomaz e Renata Giaffredo - Foto: Divulgação

Renata Giaffredo - Foto: Divulgação