Regina Dourado parou tratamento e morreu de câncer há 12 anos: 'Abreviando a vida'

No último domingo, 27, a morte de Regina Dourado completou 12 anos; relembre entrevista de seu irmão à CARAS Brasil

No último domingo, 27, completou 12 anos da morte da atriz Regina Dourado, em decorrência do câncer de mama, aos 59 anos. Em entrevista à CARAS Brasil publicada no início deste ano, o irmão da artista, Oscar Dourado, revelou que ela optou por parar tratamento e escondeu doença da família: "Abreviando a vida".

“A morte é decorrência da vida e ela sabia que estava abreviando a vida ao parar com o tratamento. Quando soube da situação, preferiu viver a vida com prazer e não se rendeu à covardia para viver um pouco mais”, disse Oscar Dourado.

"Ela era uma mulher muito forte e nunca queria preocupar a família. Quando perguntávamos sobre como ela estava, ela dizia que estava bem, sempre escondia qualquer fragilidade", contou o irmão da atriz, na época.

Nascida em Irecê, na Bahia, Regina começou sua carreira aos 15 anos, na Companhia Baiana de Comédias. Na mesma época, ela estudava canto e dança e, em sua trajetória artística, participou do Grupo de Dança Contemporânea da Universidade Federal da Bahia, do Coral Ars Livre e do Grupo Zambo.

Sua estreia na televisão aconteceu no especial A Morte e A Morte de Quincas Berro D’água, em 1978. No ano seguinte, ela foi escalada para novela Pai Herói, emendando na sequência Cavalo Amarelo e Rosa Baiana. Mas o primeiro papel de destaque na carreira da atriz veio em 1992, com Pão Pão, Beijo Beijo, onde interpretou Lara Sereno.

Foto: Reprodução/Globo

Regina trabalhou em mais de 20 novelas e minisséries. Entre elas, Roque Santeiro, Renascer, Tropicaliente, Explode Coração, O Rei do Gado, Esperança e América. Um de seus últimos trabalhos na televisão foi em Caminhos do Coração, em 2007, exibida pela Record.

No cinema, Regina atuou em Baiano Fantasma, Tigipió – Uma Questão de Amor e Honra, Corpo em Delito, Corisco & Dada e No Coração dos Deuses, entre outros. Em 2011 e 2012, Regina participou da encenação da Paixão de Cristo, em Salvador, no papel da Virgem Maria.

Ainda à CARAS Brasil, o irmão de Regina fez questão de destacar a trajetória da atriz e celebrou sua alegria em vida: "Ela é um exemplo de força e de independência. Foi independente financeiramente, foi bem realizada profissionalmente, no teatro, na televisão, no cinema... Teve uma vida feliz como mãe, com a família. Portanto, merece muito amor e carinho neste delicado momento”. “É importante ressaltar que ela foi uma mulher fortíssima, viveu seus talentos e fez o que quis da sua vida”, completou.