Raul Gil emociona ao se despedir de Ary Toledo: ‘Dor imensa’

Raul Gil escreve mensagem comovente para se despedir do humorista Ary Toledo, que foi seu colega de trabalho no SBT: ‘Tudo mais vazio e sem graça’

O apresentador Raul Gil fez questão de homenagear o humorista Ary Toledo, que foi seu colega de trabalho no SBT e amigo na vida. Em um post nas redes sociais, ele lamentou a morte do amigo, que partiu neste sábado, 12, aos 87 anos de idade.

No texto, ele falou sobre a dor da despedida e a saudade que já sente do amigo. "Meu querido amigo Ary Toledo, hoje o Brasil perde um dos maiores humoristas de sua história, e eu perco muito mais: meu irmão de alma, meu melhor amigo. A dor que sinto é imensa, porque sua ausência torna tudo mais vazio e sem graça. A tristeza de saber que você se foi é profunda, e a sensação de que meus amigos estão partindo um a um é dolorosa demais para descrever. Você sempre trouxe alegria por onde passava, e agora fica um silêncio que ecoa essa perda irreparável. Minhas sinceras homenagens a você, que fez o Brasil rir como poucos, mas que também foi uma das pessoas mais generosas e especiais que eu conheci. Descanse em paz, meu amigo. Sua luz jamais será esquecida, e sua alegria continuará viva em nossos corações, mesmo que hoje tudo pareça mais triste sem você", disse ele.

E completou: "Mas eu sei que, onde quer que esteja, você já está arrancando gargalhadas de quem está por perto, fazendo as piadas que só você sabia contar. E, de vez em quando, vou rir sozinho lembrando das nossas histórias, porque, mesmo na dor, você ainda me faz sorrir. Vá com Deus, Ary, e continue espalhando essa alegria onde quer que você esteja".

O filho de Raul Gil, Raul Gil Jr, também falou sobre a morte de Ary Toledo em uma homenagem carinhosa. "O amigo e artista que conheci, Ary Toledo, sempre foi uma pessoa incrível, simpático e humilde, você nunca deixou de me receber com aquele abraço caloroso e, nos momentos mais difíceis que passava em meu crescimento pessoal, sempre estava lá para me incentivar com palavras de carinho. Vou guardar com muito amor todas as nossas lembranças, especialmente os momentos de descontração que compartilhamos. Lembro com saudade de quando voltávamos das gravações e íamos aos Prazers da Carne para saborear aquele churrasco. Você sempre se sentava ao meu lado, contando piadas e histórias hilárias, transformando qualquer refeição em um show particular. Agradeço por deixar minha vida mais leve, por aquelas horas em que, só de te ouvir, todas as preocupações pareciam desaparecer. Sentiremos imensamente sua falta, meu amigo. E, de forma tão poética, você nos deixou no Dia das Crianças, porque sua alma sempre foi jovem, leve e pura. Vai com Deus, Ary seu sorriso e sua alegria ficarão para sempre em nossos corações", finalizou.

Ary Toledo faleceu em decorrência da pneumonia após ficar internado por 10 dias em um hospital de São Paulo.

