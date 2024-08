Ratinho revela como recebeu a notícia da morte de Silvio Santos

Ao vivo no SBT, o apresentador Ratinho conta como soube da morte de Silvio Santos no último sábado, 17

O apresentador Ratinho fez parte das homenagens para Silvio Santos na programação do SBT neste domingo, 18. Em uma conversa com Celso Portiolli e Danilo Gentili, ele contou como recebeu a notícia da morte do dono do SBT no último sábado, 17.

Ele disse que recebeu a notícia pela TV em Portugal. “Eu estava em Portugal. Eu vi pela televisão, passou lá em alguns canais. Eu estava assistindo a Record lá. Tem sido difícil. A gente não acredita, tem sido difícil”, disse ele.

Então, Celso Portiolli contou que Ratinho mandou uma mensagem para ele assim que soube da notícia tarde. "Ele falou: ‘Meu amigo, eu não imaginava que iria ficar tão arrasado. Estou arrasado aqui e não sei o que fazer'. A gente não tinha uma certeza, não sabia se ia ter uma cerimonia”, afirmou ele.

Logo depois, Danilo Gentili também contou como recebeu a notícia da morte de Silvio Santos. "Um dia antes eu tinha viajado para Minas Gerais de carro. Eu cheguei no meio da madrugada em casa e acordei tarde, por volta do meio-dia. Na hora que eu peguei o celular, o meu primo tinha mandado um print da Folha de São Paulo informando. A gente sabe que tem noticia fake. Então, na hora que o meu primo mandou, eu bati o olho e achei que era fake porque Silvio Santos nunca morre. Então, eu abri o whatsapp e a produtora falando: 'estou acabada de chorar, não aguento mais'. Ai eu vi que era sério. Desde que eu nasci, esse é o primeiro domingo da história da minha vida que o Silvio Santos não está aqui. Eu não sei o que é o mundo sem Silvio Santos no domingo”, contou.

Silvio Santos faleceu no sábado, 17, em decorrência da broncopneumonia. Ele estava internado em um hospital de São Paulo há 17 dias e não resistiu. O apresentador fez parte da história da comunicação brasileira e deixou uma grande família. Ele deixou a viúva, Íris Abravanel, seis filhas, 14 netos e 4 bisnetos.