Quando o segundo filho de Viih Tube vai nascer? Influenciadora faz previsão

Grávida de 8 meses, a influenciadora digital Viih Tube usou suas redes sociais para compartilhar seu palpite para a data do parto

Grávida de 8 meses, a influenciadora digital Viih Tube usou suas redes sociais neste domingo, 29, para compartilhar seu palpite para a data do parto. Casada com Eliezer, ela é mãe de Lua, de um ano, e agora aguarda a chegada de Ravi.

Em um storie compartilhado no Instagram, ela escreveu: "Gente, to com a sensação de que vou parir mais ou menos 4 ou 5 de novembro... Essa data não sai da minha cabeça, que coisa estranha, kkkkk. Mas minha data de parto é só dia 21. Postando aqui para registrarmos, que depois que nascer vou contar tudo para vocês".

Storie de Viih Tube (Reprodução/Instagram)

Viih Tube mostra nova foto do barrigão ao celebrar 8 meses de gravidez

Na última quinta-feira, 26, Viih Tube completou 8 meses de gestação e dividiu com o público uma nova foto encantadora do barrigão. Nos stories do Instagram, ela publicou um clique celebrando a nova fase. "Entramos no 8º mês. 32 semanas", escreveu ela na legenda.

Através de um vídeo, a influenciadora ainda aproveitou para detalhar a experiência do sétimo mês na segunda gravidez. "Contrações de treinamento, tem mamãe que começa até antes, mas no sétimo mês é mais comum. É como se o bebê estivesse se preparando para o parto, mas está só fazendo uns testes", iniciou.

"Não é para ser uma contração dolorosa, se tiver dor, comunique seu médico. É uma contração que o útero fica mais 'duro', a barriga meio torta, e dura alguns segundos, depois ela relaxa. Dor pélvica também pode aparecer a partir de agora", continuou. Veja o clique compartilhado.

Em outro momento, ela mostrou que recriou uma pose de quando estava grávida de sua primeira filha. "Refiz duas fotos que são muito especiais pra mim, agora com a Lua fora da barriga e é vez do Ravi na barriga", escreveu na legenda da publicação.