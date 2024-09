César Tralli surge com o pai e a semelhança impressiona: ‘Iguais'

César Tralli exibe foto rara ao lado do seu pai, César, e choca com a semelhança física entre os dois: ‘De pai para filho'

O jornalista César Tralli agitou as redes sociais na noite deste domingo, 29, ao compartilhar uma foto rara ao lado do seu pai, César, de 81 anos. Ele curtiu uma refeição em um restaurante com o pai e compartilhou uma foto dos dois juntos. Então, os internautas ficaram chocados com a semelhança física entre eles.

Na foto, os dois apareceram sorridentes e fazendo o sinal de positivo com as mãos. Na legenda, Tralli disse: “De César para César. De pai para filho. Aquele papo gostoso a dois… Olho no olho. Cheio de afeto. Que faz bem à alma e ao coração”.

Enquanto isso, os fãs comentaram sobre o quanto os dois são parecidos fisicamente. “Simplesmente idênticos”, disse um seguidor. “São iguais! Que legal”, comentou outro. “Muito parecidos”, comentou mais um. “Cesar olhando para seu eu do futuro”, brincou um fã.

Acidente da mãe de César Tralli

O apresentador Cesar Tralli comoveu os internautas ao relembrar a morte trágica de sua mãe, Edna Tralli, que faleceu em um acidente de avião em 2022. Em meio à cobertura sobre a queda do avião da Voepass em Vinhedo, ele relembrou a tragédia que aconteceu em sua vida pessoal.

Em 2022, a mãe dele faleceu ao lado do namorado quando o avião de pequeno porte em que estavam caiu. Agora, o jornalista relembrou como recebeu a notícia da morte dela. Em um vídeo no Instagram, Tralli contou como superou a dor do luto e como recebeu a notícia do acidente aéreo que tirou a vida de sua mãe.

"As pessoas me perguntam o que eu fiz para superar o baque da perda repentina da minha mãe, eu digo que é só o tempo mesmo. E você tem que viver esse luto o tempo que for necessário e dar tempo ao tempo. Eu me lembro como se fosse ontem. Um domingo à tarde, dia 9 de outubro de 2022, quando um amigo me telefonou e eu estava na cozinha com a minha filha pequena e ele me perguntando se era verdade que minha mãe tinha morrido em um acidente aéreo. Aquilo para mim foi um choque porque eu tinha falado com ela de manhã. E à tarde ela partiu assim, de uma maneira repentina, inesperada, violenta”, disse ele.

E completou: "Então eu sei bem a dor que essas famílias que perderam parentes nesse acidente aéreo de Vinhedo estão sentindo”.