Amaury Jr. segue como um dos apresentadores mais queridos do Brasil aos 74 anos

O apresentador que completa 74 anos neste sábado, 28, já falou à CARAS Brasil sobre depressão e desejo de período sabático; relembre

Neste sábado, 28, Amaury Jr. completa 74 anos. Reconhecido como um dos apresentadores mais queridos do Brasil, o jornalista que possui mais de 40 anos de carreira coleciona momentos marcantes nas telinhas, tendo passado por emissoras como TV Tupi, Gazeta, Record, Band e Redetv. Atualmente o apresentador comanda o programa Amaury Jr. na TV Cultura.

Em entrevista ao PODCARAS, publicada no canal oficial da CARAS Brasil, em 2023, o apresentador falou sobre um período difícil em que teve que lidar com a depressão: "Todo mundo acha que é uma frescura falar que está com depressão. Eu já tive uma séria! Questão de 10 anos atrás, que me mobilizou. Não queria mais sair de casa, não interessava mais nada. Minha mulher cuidando muito de mim e aí médico daqui, médico cuidando de lá. Enfim, passou!", disparou Amaury Jr. O apresentador compartilhou também que não sabia o motivo do diagnóstico: "Não sei o por que, porque eu não tinha nada para ficar depressivo. Não tinha gatilho nenhum!".

Segundo Amaury, ele acabou aprendendo a lidar melhor com os sintomas: "Agora a depressão pra mim é um bicho e eu sou o domador. A gente sempre tem sintomas depressivos, não é tristeza por uma morte ou uma pessoa que a gente perde". Amaury fez um alerta sobre os sinais: "Hoje eu sei muito mais do que quando eu tive a minha primeira depressão. Mas tem que ficar muito atento, porque ela te pega de volta facilmente. Eu acho que eu dominei."

Na ocasião, o apresentador da TV Cultura relembrou momentos delicados em que precisava fingir felicidade: "Eu lancei um livro de culinária totalmente depressivo. Fiquei com um sorriso que eu não sei onde eu arrumei. O depressivo sabe fingir muito bem. Eu posso fingir felicidades aqui com vocês e estar profundamente depressivo. Mas eu fui nesse [lançamento], ficava rezando para acabar."

Quando passou pelo PODCARAS, o jornalista havia acabado de ser contratado pela TV Cultura e aproveitou para revelar que o seu desejo ao deixar a Redetv após 21 anos, era fazer um período sabático, mas resolveu ponderar e aceitar o novo trabalho: "Quando eu sai da Rede TV! eu tinha uma outra ideia. Eu conversei com o Amilcare Dallevo, que além de ser dono da Rede TV! é meu afilhado de casamento. Eu cheguei para o Amilcare e falei: 'Acho que está no momento de eu fazer uma parada. Eu queria fazer um período sabático para fazer minhas coisas'. E o Amilcare foi muito compreensivo e até me ofereceu algumas coisas melhores do que eu fazia, mas era mais trabalho e eu queria mesmo era dar essa parada.", contou na ocasião.