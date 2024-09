Filha se emociona ao detalhar últimos momentos com Silvio Santos: ‘Não podíamos’

Emocionada, Silvia Abravanel conta como recebeu a notícia da morte e revela detalhes sobre os últimos momentos de vida de Silvio Santos

No último domingo, 29, Silvia Abravanel compartilhou os últimos momentos que passou ao lado de Silvio Santos. Durante uma conversa com Rodrigo Faro no ‘Hora do Faro’, na Record, uma das seis herdeiras do apresentador revelou que foi muito difícil não demonstrar a emoção durante a internação do pai e também contou como foi receber a notícia de sua morte.

Após mais de um mês da morte do eterno ‘Dono do Baú’, Silvia revelou que ela e as irmãs ainda estão processando a perda e sentindo o luto: "Estamos vivendo um dia de cada vez. A gente está se permitindo viver esse luto e as emoções”, disse a apresentadora, que precisou ‘reprimir’ as emoções durante a hospitalização do pai.

Em seu relato, Silvia contou que foi muito difícil não conseguir transparecer o que estava acontecendo nos últimos momentos de vida do apresentador, que ficou internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por 17 dias. Embora o público soubesse sobre a hospitalização, não tinha conhecimento da gravidade da situação.

"A gente estava vivenciando essa história toda 20 dias antes de todo o Brasil. Não podíamos passar para ninguém o que estava acontecendo", Silvia falou que a família precisou manter a discrição até o falecimento. Além disso, a apresentadora contou como foi receber a notícia da partida do pai, enquanto aguardava a alta dele.

“Eu esperava que ele fosse para casa, e minha irmã simplesmente me deu a notícia de que ele tinha descansado. Está sendo muito difícil acreditar no que aconteceu", revelou Silvia. Por fim, ela exaltou o legado do pai: "Ele é o meu pai, meu mestre e, depois de Deus, meu melhor amigo", disse a apresentadora, que se emocionou e chorou durante o relato.

Silvio Santos faleceu em decorrência de broncopneumonia, depois de enfrentar uma infecção por H1N1. Ele permaneceu internado por cerca de 17 dias, até o dia 17 de agosto. Após sua partida, o apresentador foi enterrado em uma cerimônia judaica discreta, restrita a familiares e amigos próximos.

Silvia Abravanel o abre coração sobre volta ao SBT:

Em entrevista à CARAS Brasil, Silvia Abravanel conta que, apesar da partida do pai ter sido um dos dias mais difíceis de sua vida, o momento também demonstrou a certeza de que, junto às irmãs, Cintia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata, seguirá fazendo televisão e encantando os brasileiros da forma que Silvio Santos as ensinou.