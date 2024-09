A dançarina e modelo brasileira Adriana Vieira foi encontrada morta em uma marina de Miami, no Sul da Flórida, nos EUA. E a mãe dela fez um apelo

A dançarina e modelo brasileira Adriana Vieira foi encontrada morta em uma marina de Miami, no Sul da Flórida, nos EUA, no domingo, 22. Segundo testemunhas ouvidas por jornais locais, a jovem teria participado de uma festa em um iate no dia anterior, no sábado, 21.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal O Globo nesta segunda-feira, 30, o corpo de Adriana encontra-se em um necrotério de Miami, aguardando a identificação oficial por sua mãe, Antônia de Lourdes Vieira, que está no Brasil. Sem parentes nos Estados Unidos, o filho de Adriana está sob os cuidados da babá.

E Antônia pediu que as circunstâncias da morte de sua filha sejam investigadas. "Eu quero que seja investigada a morte da minha filha e que me ajudem a trazer o corpo de volta. Eu não sei quanto tempo tem até ela ser enterrada como indigente. Eu preciso do corpo da minha filha, que ele seja transportado e que seja investigado e descubra o que aconteceu", falou Antônia em entrevista ao jornal Américas no Ar.

Nascida em São Paulo, a modelo morava na Flórida há aproximadamente dois anos. Ela se mudou com o então marido, Roberto Tesário, e o filho, que atualmente tem seis anos. Nas redes sociais, Adriana costumava mostrar uma vida de luxo. Após o término do casamento, Roberto teria retornado para o Brasil. A polícia de Miami está investigando a morte e abrirá uma investigação para apurar se houve algum ato criminoso relacionado ao caso.

Ator Kris Kristofferson, de 'Nasce uma Estrela', morre aos 88 anos

O cantor e ator Kris Kristofferson, de 'Nasce uma Estrela' (1976), faleceu no último sábado, 28, aos 88 anos. A informação foi divulgada no domingo, 29, por meio das redes sociais do artista. A causa da morte não foi revelada.

De acordo com o pronunciamento da família, o astro morreu em sua casa, no Havaí, Estados Unidos. "É com o coração pesado que comunicamos que nosso, marido, pai e avô Kris Kristofferson faleceu pacificamente no último sábado (28), em casa. Todos fomos abençoados por nosso tempo com ele", escreveram no comunicado. Leia mais!