Gato Preto reage ao anúncio de gravidez de Bia Miranda: ‘Disse que ia tirar’

Após o anúncio da gravidez de Bia Miranda, Gato Preto se pronuncia e cobra que a influenciadora digital revele ‘a verdade’

No último final de semana, Bia Miranda passou por uma série de acontecimentos marcantes. Após ser surpreendida pelo término de seu relacionamento, a influenciadora digital revelou que está grávida do ex-namorado, Samuel Sant'anna, mais conhecido como Gato Preto. No entanto, a reação dele nas redes sociais deixou claro que a notícia não foi bem recebida.

Em seu perfil no Instagram, Gato Preto foi o primeiro a revelar a gravidez, depois de mostrar que estava em um motel com outra mulher. "Só foi eu terminar que ficou grávida. Faz favor, mano", escreveu o influenciador digital ao compartilhar uma captura de tela de uma chamada de vídeo com a ex-namorada, em que ela aparece mostrando o teste de gravidez positivo.

Após Bia Miranda confirmar a novidade em seu perfil, Gato Preto voltou a se manifestar sobre a chegada de mais um filho. Em um comentário em um perfil de entretenimento nas redes sociais, ele pediu que a influenciadora revelasse "a verdade" aos seus seguidores: “Logo você que disse que ia tirar? Eu gosto assim”, disse.

“Vem com as verdades pro seus seguidores amiga”, Gato escreveu. Vale lembrar que o influenciador digital anunciou que estava solteiro em suas redes sociais após retornar de uma balada com a ex-namorada. Bia afirmou que ele disse para que perguntassem a ela sobre o motivo, mas declarou que não entende o que aconteceu.

Em suas redes sociais, Bia se mostrou confusa em relação ao término: “Realmente gente, eu não sou santa não, mas realmente eu não fiz nada! Eu não tinha feito nada”, afirmou. Vale lembrar que Bia e Gato Preto anunciaram o relacionamento há pouco mais de um mês. Antes disso, ela se relacionou com DJ Buarque, com quem tem um filho, Kaleb, de três meses.

Bia Miranda fala sobre segunda gravidez:

Neste domingo, 29, a influenciadora Bia Miranda usou seus stories no Instagram para contar que está grávida de seu ex-namorado, o influenciador digital Samuel Sant'anna, mais conhecido como Gato Preto. Em suas redes sociais, ela comentou que a gestação foi ‘irresponsabilidade’, mas demonstrou estar animada para ter mais um herdeiro.

“Gente, calma. O mundo não vai acabar, não. Deu positivo. Acontece. Que bom que não dependo de homem pra nada na minha vida, graças a Deus. Então, não é o fim do mundo. Agora o jeito é ter", inicou Bia, em um perfil reserva que ela tem no Instagram. "Falta de responsabilidade isso eu admito, mas não é um inferno, não, gente. Calmaaaa”, disse.