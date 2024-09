Ticiane Pinheiro mostra surpresa de Cesar Tralli para receber a filha em casa

Após viajar com a caçula para a Bahia, Ticiane Pinheiro mostra surpresa de Cesar Tralli para recepcionar a filha em casa; veja

A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou neste domingo, 29, em seus stories na rede social, a surpresa que o esposo, o jornalista Cesar Tralli, fez para a filha deles, Manuella Pinheiro Tralli, para recebê-la em casa após uma viagem.

Nos últimos dias, a menina foi com a mãe para a Bahia e ao retornar para o apartamento, ela foi surpreendida com alguns de seus brinquedos com alguns bilhetes cheios de amor no hall de entrada de seu lar.

"Supresa do papai para a Manu", compartilhou Ticiane Pinheiro os vídeos do espaço todo preparado para receber a pequena após alguns dias da viagem que fizeram para irem a um casamento de amigos.

É bom lembrar que essa ideia, de supresa no hall privativo do apartamento, surgiu quando a apresentadora e a filha espalharam balões pelo ambiente para surpreender Cesar Tralli após ele ficar alguns dias no Rio de Janeiro trabalhando no Jornal Nacional.

Na última quinta-feira, 26, Ticiane Pinheiro postou fotos indo para a Bahia com Manuella Pinheiro Tralli. Além de irem a um casamento, as duas aproveitaram a passagem pelo local para curtirem uma praia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro fala que caçula estudou para entrar na escola de Rafaella Justus

A apresentadora Ticiane Pinheiro contou em seus stories que sua filha com Cesar Tralli, Manuella Pinheiro Tralli, de 5 anos, está indo muito bem na nova escola, a mesma da irmã, a jovem Rafaella Justus, de 15 anos.

Após ser matriculada na instituição com ensino americano, a herdeira mais noiva da loira está mostrando bons resultados e ótima adaptação no local onde os professores falam em inglês. A famosa então comentou que a caçula fez uma preparação para conseguir ser aceita na escola. Ela então surpreendeu ao contar o que ela fez. Leia mais aqui.