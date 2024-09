A atriz Vanessa Giácomo ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques tomando sol

Vanessa Giácomo chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 30, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza natural.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a atriz aparece fazendo várias poses e aproveitando o sol da manhã. Em algumas imagens, Vanessa apareceu acompanhada de seus cachorrinhos de estimação, à beira da piscina e também ouvindo música enquanto caminhava pela rua.

"Vitamina D", escreveu a famosa na legenda da publicação, recendo vários elogios. "Musa", disse a atriz Mari Bridi. "Cada dia mais linda", falou uma fã. "Sempre gata", comentou outra. "Você que é a nossa vitamina D de todos os dias. Nossa diva", afirmou uma fã.

Vale lembrar que Vanessa está no ar na novela 'Cabloca', que está de volta na Globo na 'Edição Especial'. Na trana, que foi seu primeiro papel na TV, a atriz interpretou a personagem Zuca, a protagonista. "Apesar de ser muito crítica com o meu trabalho, é gostoso rever esse começo, esse encontro com a profissão. A maturidade também ajuda a gente a se olhar com mais generosidade. 'Cabocla' sempre terá um lugar muito especial em minha vida", disse ela em entrevista ao Gshow.

Vanessa Giácomo lamenta morte de amiga

Recentemente, Vanessa Giácomo usou a sua conta no Instagram para lamentar a morte de uma amiga próxima. Na rede social, a atriz compartilhou diversas fotos em que aparece ao lado de Elenice e lamentou a perda, dando a entender que a amiga lutava contra alguma doença.

"Como podemos acalmar nossos corações quando perdemos alguém que amamos profundamente? É difícil compreender que a dor física chegou ao fim, que o ciclo se encerrou e que fomos derrotados nesta batalha. Contudo, ao mesmo tempo, podemos nos consolar ao saber que essa pessoa agora descansa em paz [...]", desabafou em um trecho. Veja a publicação completa!