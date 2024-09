Cover de Bruno Mars no Brasil compra ingressos para 14 shows do cantor

Cover e sósia de Bruno Mars no Brasil, Johnny Matos revela que vai acompanhar a turnê do ídolo do Brasil com ingressos para 14 dos 15 shows por aqui

O artista Johnny Matos, que é cover e sósia do cantor Bruno Mars, revelou que vai acompanhar quase todos os passos do ídolo no Brasil. Ele comprou ingresso para ir em 14 dos 15 shows do astro internacional no Brasil e tem o sonho de conhecer o ídolo pessoalmente.

Para quem não sabe, Matos é natural de Imperatriz, no Maranhã, e vive no Grajaú, em São Paulo. Ele é considerado um dos maiores covers de Bruno Mars e é conhecido como intérprete desde 2018.

Recentemente, ele realizou o Mars Experience, que percorre cidades pelo Brasil com uma experiência musical e dançante.

“Estarei em quase todos os shows! Estou muito animado para assistir a todos esses shows e aplaudir meu ídolo orgulhosamente”, disse ele, que já encontrou a banda do cantor, mas quer conhecê-lo. “Foi emocionante conhecer a banda, e ainda sonho com o momento de apertar a mão do Bruno Mars e agradecer por tudo”, declarou.

Assista ao vídeo de Johnny Matos como Bruno Mars:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Johnny Matos (@johnnymatos)

Seu Jorge celebra encontro com Bruno Mars

Seu Jorge usou as redes sociais para mostrar um encontro muito especial. O cantor postou uma foto ao lado do astro norte-americano Bruno Mars, nas fotos postadas no feed do Instagram, os dois cantores aparecem juntos nos bastidores do show.

“Foi uma noite muito feliz e musical com diversos shows de artistas maravilhosos. Bruno my brother, quero te agradecer demais pela noite de música, risos e muita resenha", escreveu o ícone da música brasileira.