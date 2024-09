Cauã Reymond revela como são suas refeições e impressiona: 'Bonita igual ele'

Seguidor de um estilo de vida saudável, Cauã Reymond revela como são seus pratos de comida e chama a atenção com aparência dos alimentos

O ator Cauã Reymond mostrou mais uma vez como é sua alimentação. Nesta segunda-feira, 30, o famoso fez uma publicação em sua rede social com várias fotos de diversos pratos de comida e chamou a atenção.

Colocando apenas alimentos naturais e com um preparo saudável, o galã surpreendeu ao provar que é mais fácil do que se imagina comer certo. Além de apostar em vários tipos de legumes, o famoso revelou que consome vários tipos de carboidratos, proteínas, incluindo até polvo.

"Bora almoçar? Escolha seu prato", disse ele ao revelar um pouco de como são os seus almoços. Nos comentários, os internautas ficaram com água na boca ao verem as refeições que ajudam o ator a manter seu físico sarado. "A comida é bonita igual ele", elogiaram. "Belos pratos", admiraram outros.

Essa não é a primeira vez que Cauã Reymond impressiona ao exibir como é sua alimentação. No Dia dos Namorados, ele mostrou como preparou o jantar para a data.

Nos últimos meses, segundo Leo Dias, o artista teria uma lista de exigências para namorar."A mulher tem que ser caseira igual a ele, malhar, treinar e cuidar da alimentação. Ele não gosta de mulher aparecida, que ri alto, espalhafatosa. Dorme e acorda cedo, ele é assim. Quem namora com ele, também tem que ser. Esquece fumar e beber. Ele é totalmente naturalista e as mulheres também tem que ser", revelou o jornalista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond)

