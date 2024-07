Quem vai substituir William Bonner no Jornal Nacional?

Aposentadoria de William Bonner é assunto nos bastidores do Jornal Nacional. Descubra quem pode substituir o jornalista

De férias, William Bonner surpreendeu a todos nesta segunda-feira, 15, ao sumir da bancada do Jornal Nacional. O âncora foi substituído por César Tralli, convocado para uma missão de uma semana no principal telejornal da Globo.

"Hoje quem apresenta o Jornal Nacional comigo é o César Tralli. Pela primeira vez, a gente está junto [na bancada]", disse Renata Vasconcellos. O marido de Ticiane Pinheiro foi breve durante uma das chamadas do noticiário. "Estou muito feliz", afirmou.

Para conseguir cumprir o chamado da Globo, o jornalista precisou deixar o comando do Jornal Hoje. De forma interina, José Roberto Burnier substituiu Tralli, e Bruno Tavares ocupou a bancada do SP2, concluído a dança das cadeiras.

Quem vai ser o substituto de William Bonner no Jornal Nacional?

A aposentadoria do âncora é especulada pela imprensa desde 2022. Aos 60 anos, o apresentador deve se aposentar do jornalístico, o que teria obrigado a Globo a trabalhar um processo de substituição. Um rodízio de apresentadores ocupando a cadeira do jornalista passou a ser frequente aos sábados.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, de Splash, do UOL, a emissora tem realizado pesquisas de mercado e com o público para descobrir os nomes mais aceitáveis como substituto natural de William Bonner.

César Tralli foi apontado como o favorito a ocupar o posto. No entanto, outro nome também apareceu bem colocado na lista: Heraldo Pereira. A Globo não comenta oficialmente sobre o tema, mas o público tem notado aparições frequentes de novos apresentadores na bancada do principal telejornal.