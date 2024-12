Músico do Retiro dos Artistas voltou ao Brasil após descobrir síndrome: 'Página que virou'

Em entrevista à CARAS Brasil, o músico Pedro Paulo Castro Neves analisa jornada na música e confessa sobre mudança ao Retiro dos Artistas

O músico Pedro Paulo Castro Neves (72) é mais um dos moradores do no Retiro dos Artistas, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, um lar para grandes nomes do cenário da arte brasileira. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista fala sobre sua adaptação na nova casa e confessa que retornou ao Brasil após descobrir síndrome no cerebelo: "Página que virou"

Tem um pouco mais de um mês que o músico está morando no Retiro dos Artistas. Pedro Paulo Castro Neves morou 30 anos em Paris, na França, mas precisou retornar ao Brasil após ser diagnosticado com uma síndrome no cerebelo.

"Eu morei em Paris 31 anos, eu dei aula, estudei muito com meus professores de canto, foi uma vida muito intensa. Acontece que eu tive um problema de saúde e que ninguém descobriu até hoje. É uma síndrome do cerebelo, um órgão que controla o movimento do corpo. Eu passei muito mal, há 10 anos eu estou com isso", revela.

Com o avanço da condição no cerebelo, Pedro foi aconselhado pela irmã a retornar ao Brasil. Os dois ficaram morando juntos por um tempo, mas o músico sempre gostou de viver sozinho, por isso optou por morar ao Retiro dos Artistas.

"Estou começando uma nova vida, é uma página que virou. Só tenho uma irmã agora, todos os outros já se foram, nós eramos sete. Quebrei muita coisa dentro de casa, cai na rua, não sei quantas vezes. Enfim, voltei [ao Brasil], fiquei com ela um tempo, mas acontece que a vida inteira morei sozinho, mas acontece que como ainda não estou seguro, então, realmente, a solução seria ir [morar no Retiro dos Artistas]. Estou decorando a casa, as coisas estão chegando", confessa.

'É A MINHA VIDA!'

Mesmo com a síndrome no cerebelo, Pedro Paulo Castro Neves não pensa em encerrar suas atividades tão cedo. O artista é professor de francês e canto, vale lembrar, as aulas são onlines. Por ser de uma família muito importante para o cenário musical brasileiro, ele menciona que a música é fundamental em sua vida.

"Eu dou aula online, sou professor de canto e professor de francês. Eu parei de cantar já tem um bom tempo por causa desse problema. Minha família toda é [voltada para música]. Eu vi nascer a Bossa Nova na minha casa", confessa.

Pedro, ao apontar para umas partituras musicais em seu quarto, declarou: "Isso daqui é minha vida!". Por conta de tanto amor pela música, ele celebra sua trajetória no cenário musical e reafirma sua paixão em ensinar cultura para as pessoas.

"Eu fiz muita coisa, dei aula, concertos. A minha área toda é essa, eu comecei no popular, por conta da minha família, minha mãe já era cantora de ópera, mas também era popular. Eu gosto muito de dar aula, gosto muito de passar a cultura!", finaliza o músico.

Leia mais em:Casal de idosos se conheceu e se apaixonou dentro do Retiro dos Artistas: 'Chorava quando via ele'

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: