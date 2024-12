Ex-bailarina do Fantástico que vive no Retiro dos Artistas relembra grave acidente: 'Meu mundo caiu'

Em entrevista à CARAS Brasil, a bailarina Stella Maris relembra trajetória artística e fala sobre grave acidente que sofreu em 1980

Por ser um lar de importantes nomes da arte brasileira, é natural que o Retiro dos Artistas também colecione grandes histórias de superação e força. Esse é o caso da bailarina Stella Maris Heredia, conhecida pelo nome artístico Morita Heredia. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista relembra grave acidente onde quase morreu: "Meu mundo caiu".

Morita é natural da Argentina e se mudou ao Brasil quando tinha 19 anos. Inicialmente, a vinda da artista era para acompanhar um espetáculo de balé do qual fazia parte, mas ela resolveu ficar por aqui e o motivo foi um só: paixão.

"Era para fazer um espetáculo lindo, maravilhoso, que foi muito bom. Aí todo mundo foi embora para a Argentina e eu fiquei, me apaixonei por um brasileiro e fiquei. A gente ensaiava o balé com os melhores professores e o elenco todo era grande, mas ensaiávamos separados. Quando juntou, eu enxerguei alguém, depois um namoro e fiquei", relembra.

Instaurada no Brasil, a bailarina revela que teve passagem por grandes emissoras: "Nas televisões todas. Eu fui do balé da TV Tupi, lá na Urca, depois passei para TV Rio. Aí fui na Globo e fiquei até o final, até os 40 anos".

'MEU MUNDO CAIU'

Apesar da trajetória de sucesso, foi na década de 1980 que Stella Maris precisou se afastar dos palcos, foi quando sofreu um acidente de carro e chegou a quebrar o pescoço. A bailaria confessa que se apegou à fé para sobreviver.

"Tive um acidente de carro e quebrei o pescoço, em 1986. Os médicos falavam: 'ou morre, ou fica na cadeira de rodas'. Eu fiquei um mês e meio em coma. Quando eu me senti mesmo, quando percebi o que estava acontecendo, eu sou muito religiosa, eu converso com Ele [Deus], assim como estou conversando contigo. Eu falei: 'olha só, na cadeira de rodas, não quero ficar, prefiro morrer, e morrer eu não posso'. Eu tinha dois filhos adolescentes", declara.

A fé da bailarina alcançou o que ela tanto desejava e a artista saiu recuperada do acidente! Morita menciona que, como sequela, apenas perdeu um pouco de força de um lado do corpo, mas ela está ótima.

"Em 1985, me separei e 1986, teve o acidente, meu mundo caiu. Então, eu só falava para Ele: 'Me dá forças que eu consigo'. Não era para eu andar, não era nem para eu viver e consegui! Ainda dei aula de dança. Agora [ando] com mais dificuldade porque vou fazer 80 anos, não consigo parar", finaliza a bailarina.

