Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, celebra nascimento da neta

Ao lado de sua esposa, Regina Nunes, prefeito Ricardo Nunes comemora nascimento de sua neta, Valentina; veja as fotos da família

O prefeito Ricardo Nunes comemorou o nascimento de sua neta, Valentina, nesta quarta-feira, 11. Em sua rede social, o político encantou ao compartilhar fotos ao lado de sua filha, Mayara Nunes, e da esposa, Regina Nunes.

Ainda deitada na cama na maternidade, após ter dado à luz, a herdeira do empresário surgiu sorridente com a visita dos pais. Ricardo Nunes então compartilhou com seus seguidores a felicidade em ser avô mais uma vez. É bom lembrar que o filho Ricardinho já havia tornado o político avô.

"Estávamos ansiosos e hoje a nossa netinha Valentina nasceu. Ela já nos encheu de alegria e muito amor; fizemos uma festa aqui no hospital. Obrigado papai do céu por essa benção e pedimos que a conserve com muita saúde. O vovô estará sempre aqui para cuidar e ajudar no que for preciso. Parabéns aos papais, Mayara Nunes e Bruno Constantini, amamos vocês", escreveu o prefeito da cidade de São Paulo.

Além de Mayara Nunes e Ricardinho, Ricardo Nunes e Regina Nunes são pais de Izabela. Casados há mais de 20 anos, o casal abriu as portas de sua casa em São Paulo para a Revista CARAS e falou como funciona a dinâmica da família.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ricardo Nunes (@prefeitoricardonunes)

O outro neto de Ricardo Nunes

Em maio deste ano, o neto de Ricardo Nunes, o pequeno Ricardo Neto, completou dois anos de vida com uma festa com o tema de Galinha Pintadinha. Regina Nunes então compartilhou as fotos do evento especial em família.

"Aniversário do nosso neném Ricardo Neto 2 aninhos que Deus ilumine nosso anjo, e de muitas alegrias por o caminho dele, o conduza sempre ao caminho de Deus", falou a esposa do prefeito na ocasião.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina Carnovale Nunes (@reginacarnovalenunes)