Thaila Ayala mostra momentos com Renato Góes e os filhos: 'Família linda'

A atriz Thaila Ayala mostrou registros de uma viagem ao lado do marido, Renato Góes, e dos filhos, Francisco, de 3 anos, e Tereza, de 1 ano

A atriz Thaila Ayala usou as redes sociais para compartilhar um momento em família. Nesta quarta-feira, 11, ela mostrou registros de uma viagem ao lado do marido, Renato Góes, e dos filhos, Francisco, de 3 anos, e Tereza, de 1 ano.

"Estou monotemática, eu sei. Mas, a vida está assim: pôr-do-sol, seriguela e muito amor", escreveu a artista na legenda da publicação sobre o momento em família. A atriz também exibiu um clique conceitual dela à beira-mar.

Nos comentários, os internautas deixaram elogios. "Que fotos sensacionais! Lindíssima como sempre! Mar, praia e pôr do sol é tudo de bom", disse uma. "O menino é a sua cara, e a menina a cara do pai. Deus abençoe essa família em nome de Jesus!!!", escreveu outra. "Família linda", disse uma terceira pessoa.

Veja a publicação:

Thaila Ayala estranhou a falta de interação do filho

Recentemente, no programa Mil e uma T(r)etas, Thaila Ayala abriu o coração sobre a experiência de expor o filho Francisco, de 3 anos, às telas. Ela confessou que ficou preocupada quando percebeu que o filho parou de responder aos comandos e chegou a pensar que ele poderia ter algum grau de autismo.

"Ele foi tendo contato com telas, mas a meu ver não era nada demais. Não eram horas, nem todos os dias, mas tinha bastante comparado a zero (contato). Comecei a perceber que ele não respondia aos comandos, deixou de fazer coisas que normalmente fazia, não olhava mais no olho. Cheguei a achar que ele tinha algum grau de autismo. A evolução dele parou, estagnou. Foi muito bizarro, foi muito marcante", relatou ela.

Segundo a atriz, a recomendação do médico foi reduzir completamente o tempo de tela de Francisco. Depois de dez dias sem exposição, ela ficou surpresa com a transformação no comportamento do filho. Leia mais!

