Quem matou a Miss JonBenét Ramsey? Saiba quem são os suspeitos

A Miss e rainha de concursos de beleza JonBenét Ramsey morreu aos 6 anos e a identidade do assassino ainda não foi revelada. A história virou o documentário ‘Caso Arquivado: Quem Matou JonBenét Ramsey?`, da Netflix

O novo documentário da Netflix, chamado Caso Arquivado: Quem Matou JonBenét Ramsey?, está dando o que falar na internet ao contar sobre a morte da pequena Miss e rainha de concursos de beleza JonBenét Ramsey. A menina foi assassinada em 26 de dezembro de 1996 e seu corpo foi encontrado no porão da casa da família. Relembre o caso e quem são os suspeitos:

Tudo começou quando a mãe da menina, Patsy Ramsey, ligou para a polícia para contar que a filha de 6 anos foi sequestrada. A família chegou a receber um pedido de resgate de R$ 118 mil. Horas depois, o corpo dela foi encontrado no porão da casa da família em Boulder, Colorado, Estados Unidos. A autópsia revelou que a menina foi espancada, abusada e estrangulada até a morte.

Até hoje, o caso do assassinato da pequena miss não foi esclarecido. Por isso, o documentário aponta os erros do departamento de polícia na investigação e aponta os suspeitos no caso. Inclusive, os pais dela e o irmão foram considerados os maiores suspeitos durante muito tempo. No entanto, os promotores da época se recusaram a apresentar queixa contra os pais da criança porque as evidências de DNA inocentaram os pais e o irmão da menina.

Ao todo, o processo da morte da criança teve mais de 50 mil páginas, 140 pessoas investigadas e 1.400 provas analisadas. Porém, a identidade do assassino não foi descoberta. Em conversa com a revista People, John Ramsey, pai da rainha de concursos de beleza, disse que acredita que o assassino da filha é um homem que cometeu outro abuso contra uma menor de idade meses depois da morte da miss. Ele disse que o homem teria invadido a casa da família enquanto a família dormia e matou a filha deles.

Entre os suspeitos, a investigação apontou dois homens que confessaram terem cometido o crime. Confira a lista:

-Um dos homens foi considerado suspeito porque tinha um par de botas que correspondia com a impressão encontrada na cena do crime. O nome dele veio à tona por causa de um investigador particular, que disse que tinha uma confissão gravada. Porém, o DNA dele não correspondia com o que foi encontrado no porão e ele se matou em 1997.

-Outro nome de suspeito foi levantado pelo pai da criança. Ele era professor e se vestia de papai noel na cidade. Ele nunca foi acusado de nenhum crime e morreu em 2022 ao sofrer um ataque cardíaco.

-Mais um suspeito era um criminoso que morava na cidade na época. Ele disse para um promotor de justiça que seria o assassino e um amigo disse que ele teria ficado perturbado e dito que machucou uma menina. Além disso, este homem foi visto no local da morte da miss um ano depois do crime. Ele disse que assumiria o crime caso pudesse ter um teto sobre sua cabeça e três refeições por dia, mas o DNA dele não correspondia ao encontrado na vítima.

-Um dos suspeitos era um fotógrafo que registrou vários momentos de JonBenét em sua curta vida. Ele insistiu que não matou a criança.

-Outro suspeito era um homem que tinha um santuário em casa para JonBenét. Porém, ele tinha um álibi sólido para a noite do crime.

-Um homem também foi listado como suspeito porque se comunicou com um repórter usando um nome falso e dizia que o crime tinha sido acidental. Ele sabia detalhes do crime que não tinham sido revelados publicamente, mas nunca confessou o crime. Ele chegou a ser preso pelo crime, mas o DNA dele não estava na cena do crime e as acusações foram retiradas.

O documentário já está disponível na Netflix.