Quem é Guilherme Doná, o 'crush' de Regina Volpato e das espectadoras do Chega Mais

Guilherme Doná, o chef de cozinha que viralizou após brincadeira com brigadeiros, conta à CARAS Brasil como foi a repercussão do momento inusitado

Durante a semana, nas manhãs do SBT, Regina Volpato e Paulo Mathias comandam o Chega Mais, revista eletrônica voltada para o público feminino que em seus momentos culinários conta com a presença do chef de cozinha Guilherme Doná. Com sorriso largo e físico em dia, Doná conquistou o público e a admiração da apresentadora - e por conta de uma brincadeira de Regina, um momento inusitado no programa viralizou na web.

O episódio aconteceu em setembro, quando Guilherme surpreendeu Regina com brigadeiros, e ela disse que iria "retribuir" do agrado. Paulo Mathias entrou na conversa querendo um dos brigadeiros, e o chef logo quis saber se Paulo daria algo para ele também. A reação do colega complementou o momento, que foi divertido justamente pela possibilidade da interpretação de um duplo sentido do papo. O corte com esse momento tem milhões de visualizações nas redes sociais - e muitas piadinhas dúbias nos comentários. "Eu não tinha noção de o quão engraçado tinha sido, porque a gente fala na hora e não tem muita noção", Guilherme explica, em conversa com a CARAS Brasil.

Por conta disso, Guilherme passou a ser reconhecido na rua - e muita gente tem pedido um brigadeiro pra ele. "Na rua, até em um festival de gastronomia onde fui dar aula, já me pediram fotos dizendo que me reconheceram pelo vídeo do brigadeiro", conta, e revela que o público também o chama de "pão", apelido carinhoso vindo de Regina Volpato. "No primeiro dia em que cozinhei no programa eu fiz um pão francês, e ficaram dizendo que o pão era eu, e pegou. Na rua, nas redes sociais, no SBT, por onde eu passo todo mundo me chama de pão. E quem não quer ser o crush da Regina Volpato? Ela é uma querida, a gente se diverte muito e criamos essa liberdade pra brincar um com o outro", aponta.

Mas afinal, quem é o chef que tem mexido tanto com os ânimos do programa? Guilherme é de Piracicaba, no interior de São Paulo, e trabalhou na área de negócios antes de, na pandemia, fazer um curso de gastronomia. "Cozinho desde pequeno e resolvi embarcar nessa nova profissão. Quando me formei vim para São Paulo trabalhar, estava trabalhando em um restaurante quando participei do Cozinhe se Puder, fui campeão e me convidaram para o Chega Mais", conta, se referindo ao reality culinário exibido no SBT em 2022.

"Quando participei do reality achei o máximo porque não sabia como era a TV. Gostei bastante, mas estava focado em ganhar experiência. Quando me chamaram para o Chega Mais, fui pego de surpresa. Conheci a Regina Volpato e ela disse que se eu ficasse eu seria picado pela magia da TV, que era um caminho sem volta".

As brincadeiras entre eles fluem com naturalidade e respeito. "É uma delícia", diz ele, sobre os bastidores da atração. "Desde o início me receberam muito bem. Eu sempre observei muito porque não tinha experiência com ao vivo, Regina e Paulo sempre me deram dicas de como olhar pra câmera, como falar, como ajudar as pessoas a acompanhar a receita, sempre foi muito gostoso, a gente tem liberdade para brincar justamente por conta do nosso entrosamento".

