Quando começa o BBB 25? Globo bate o martelo e define data após especulações

Após rumores de que esta seria a edição mais longa da história, Globo bate o martelo nas datas de início e término do BBB 25, diz colunista

Após rumores de que o BBB 25 seria a edição mais longa da história, parece que a Globo voltou atrás e tomou uma decisão sobre a duração do reality show. De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal Léo Dias, o programa, apresentado por Tadeu Schmidt, deve continuar com 100 dias de confinamento e inclusive, já tem data para começar.

Conforme revelado pelo portal, o Big Brother Brasil 25 ganhará uma edição comemorativa repleta de surpresas, mas a duração do programa não será uma delas. Com início previsto para o dia 13 de janeiro, os participantes permanecerão confinados por pouco mais de três meses, com término programado para 22 de abril.

Embora a duração do programa permaneça a mesma, a Globo promete outras novidades para essa edição, que celebra os 60 anos da emissora e os 25 anos do reality show. Esta também será a primeira edição desde a saída de Boninho. Segundo a colunista, a emissora planeja o lançamento de um documentário como parte da pré-estreia da nova temporada.

Entre outras novidades já confirmadas, apenas duplas poderão entrar no programa, sejam pais e filhos, netos e avós, amigos ou casais, que precisarão se separar para definir quem será o grande milionário da edição. Além disso, mesmo com a entrada em grupo, haverá a presença de camarotes, com celebridades e pipocas, com participantes anônimos.

"Será que a força do vínculo resistirá ao jogo? É o que o público vai descobrir a partir de janeiro, ao longo de 100 dias", a Globo informou recentemente em um comunicado: "Será preciso se comprometer antes de o jogo começar, já que só entram na casa os competidores que estiverem em dupla", eles completaram.

Além disso, também foi revelado que a Casa Mais Vigiada do Brasil contará com uma decoração pra lá de especial em 2025. Com a temática ‘Fábrica de sonhos’, os ambientes serão inspirados em muitas histórias icônicas da emissora, como novelas e programas de televisão para comemorar o aniversário do canal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Boninho surpreende ao contar o motivo para sair da Globo:

Boninho encerrou o contrato com a Globo depois de 40 anos de trabalho e abriu o jogo sobre o verdadeiro motivo para sair do canal. Em uma participação no Rio Market 2024 na quinta-feira, 10, o diretor do ‘Big Brother Brasil 24’ que já estava participando das seletivas do reality show, explicou sua decisão de não renovar o vínculo com a emissora.

Leia também: Lucas Buda faz confissão sobre saída de Boninho da Globo