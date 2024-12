Qual é o valor da herança de Gugu Liberato? Família herdou quantia impressionante

Herança de Gugu Liberato foi dividida de acordo com o testamento deixado por ele após cinco anos de batalha judicial

Depois de cinco anos de batalha judicial, a herança do apresentador Gugu Liberato foi dividida de acordo com o que ele deixou em seu testamento. A família entrou em acordo e decidiu seguir a vontade dele. Neste domingo, 15, o programa Fantástico revelou o verdadeiro valor da herança deixada pelo comunicador.

A reportagem da Globo informou que Gugu deixou uma herança estimada em 1 bilhão e 400 milhões de reais. O valor foi acumulado por ele com sua carreira de sucesso como apresentador e também como investidor. A fortuna está, em sua maioria, aplicada em imóveis de vários tipos, como terrenos, postos de gasolina e prédios inteiros.

Como foi a divisão da herança?

De acordo com o testamento, a herança de Gugu teve 75% destinados aos três filhos dele, João Augusto, Marina e Sofia Liberato. Os outros 25% ficaram com os cinco sobrinhos dele.

Os filhos de Gugu conseguiram finalizar o processo de divisão de herança ao formarem um acordo com a mãe deles, Rose Miriam. A batalha judicial aconteceu por causa do processo de Rose Miriam em busca do reconhecimento de união estável com Gugu. Porém, ela renunciou ao seu pedido na justiça em prol da paz na família.

Com isso, os três filhos dela decidiram pegar uma parte da herança e aplicar em um fundo de investimentos internacional para que a renda seja totalmente revertida para Rose. Com este dinheiro, ela ficará amparada ao longo de toda a sua vida e sem precisar pedir dinheiro para os filhos.

Como foi a morte de Gugu Liberato?

O apresentador Gugu Liberato faleceu no dia 22 de novembro de 2019, aos 60 anos de idade, em um hospital nos Estados Unidos. Ele teve morte encefálica após sofrer uma lesão neurológica em decorrência de um acidente doméstico. Dias antes, ele caiu de uma altura de quatro metros quando estava no sótão da casa da família na Flórida. Ele foi socorrido às pressas, mas não resistiu.

A família autorizou a doação de todos os órgãos dele, que beneficiaram cerca de 50 pessoas. O velório e o sepultamento do corpo de Gugu aconteceram em São Paulo.

Leia também: Conheça a mansão onde Gugu Liberato vivia antes de sua morte há 5 anos