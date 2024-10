Priscilla choca ao mostrar evolução do corpo: 'Me dedicando bastante'

A cantora Priscilla impressionou ao exibir o antes e depois de seu físico após aderir rotina de treinos e dieta saudável; confira fotos

A cantora Priscilla surpreendeu os seguidores no sábado, 26, ao compartilhar um novo clique exibindo seu físico atual. Em suas redes sociais, a ex-apresentadora do SBT explicou que tem se dedicado bastante a uma rotina de treinos e dieta saudável.

Por meio de seus stories no Instagram, Priscilla publicou uma foto mostrando o antes e depois de seu corpo e impressionou com tamanha mudança nos últimos tempos.

"E já que as irmãs estão se sentindo incentivadas, vou mostrar essa que é minha evolução de dois anos me dedicando bastante nos treinos, mas principalmente na alimentação", relatou ela na legenda da imagem.

Além dos cliques destacando a transformação, a cantora revelou que não treina somente na academia, mas também em casa. Ela mostrou um vídeo onde aparece realizando exercícios de braços com levantamento de pesos. "Conteúdos que meu noivo recebe diariamente quando viaja a trabalho", brincou Priscilla.

A famosa está em um relacionamento com André Laudz, mais conhecido como DJ Laudz. Vale lembrar que Priscilla sempre foi muito discreta em relação a sua vida pessoal, e essa é a primeira relação que a cantora decidiu assumir publicamente.

Confira o antes e depois de Priscilla:

Priscilla mostra antes e depois do corpo - Reprodução/Instagram

Priscilla mostra treino em casa - Reprodução/Instagram

Priscilla explica seu afastamento da igreja

Priscilla iniciou sua carreira como cantora gospel, mas com o tempo ela se afastou da religião evangélica e abraçou o mundo do pop. Recentemente, em uma entrevista à Foquinha, a artista explicou seus motivos.

"Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então se eu ouvia o pastor falando 'A', eu chegava na minha casa e no meu relacionamento com Deus e falava ‘Deus é A mesmo? Ou ele interpretou A e tem uma interpretação que a gente tem um B aí de resultado ou um C?'. Eu sempre fui essa pessoa, eu sempre busquei a verdade a partir do meu relacionamento com Deus, não somente a partir do que eu ouvia alguém falando. Então eu sempre tive essa curiosidade", começou ela.

Em seguida, Priscilla afirmou que ainda acredita em Deus, mas não nos dogmas que foram impostos; confira detalhes!

