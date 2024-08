Por onde anda o homem que fazia os aviõezinhos de dinheiro de Silvio Santos?

O apresentador Silvio Santos fez história na TV brasileira. E um dos destaques de sua trajetória foram os aviõezinhos de dinheiro para a plateia

O apresentador Silvio Santos fez história na TV brasileira com seu talento e profissionalismo. E um dos destaques de sua trajetória foram os aviõezinhos de dinheiro para a plateia do Programa Silvio Santos, no SBT. A prática começou na década de 1980 e, graças ao sucesso, virou uma tradição que durou muitos anos.

Jorge Assis de Souza, mais conhecido como Seu Assis, ex-chefe de cenários do SBT, era o funcionário responsável pelos aviõezinhos. Em sua rotina de trabalho, ele tinha a tarefa de dobrar cem aviõezinhos por semana. Ele levava cerca de três horas para fazer 45 dessas miniaturas.

Hoje, segundo a assessoria da emissora, ele reside em uma casa de repouso. "Quem faz os aviõezinhos é o Natan. O Assis está muito idoso e vive numa casa de repouso. Há mais de dez anos, quem faz os aviões é outra pessoa", informou o SBT ao jornal O Globo.

Assis iniciou sua carreira na televisão na década de 1950, quando foi contratado como porteiro na TV Tupi. Ele também trabalhou na TV Globo antes de se mudar para São Paulo, onde começou a colaborar com Silvio Santos.

Silvio Santos com Sr. Assis (Foto: Lourival Ribeiro/SBT e Roberto Nemanis/ Divulgação SBT)

Silvio Santos gastava fortuna com os aviõezinhos na TV

O apresentador costumava lançar entre 60 e 80 notas de R$ 20, R$ 50 e R$ 100 para a plateia, sempre formada por mulheres, que ele chamava de "colegas de trabalho". Segundo o colunista Valmir Moratelli, da Veja, o comunicador gastava bastante dinheiro com a prática.

Estima-se que ele chegou a gastar até R$ 100 mil por mês com este gesto em alguns momentos de sua carreira. O gesto dele de jogar os aviõezinhos marcaram sua história e até hoje alguns fãs guardam as cédulas dobradas no formato que receberam do apresentador.