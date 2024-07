Polêmicas e reviravoltas: a vida de Tiago Chapola após 'Casamento às Cegas 2'

Em entrevista à CARAS Brasil, Tiago Chapola revela como está a vida quase dois anos depois de dizer 'não' a Vanessa Carvalho; confira!

O fisioterapeuta Tiago Chapola foi um dos participantes que se destacaram na segunda edição de Casamento às Cegas Brasil, exibida na Netflix em dezembro de 2022. Após dizer "não" a Vanessa Carvalho, ele passou por um período conturbado e foi criticado por parte do público. Agora, quase dois anos desde as gravações da atração, ele conta como está sua vida atualmente.

Chapola iniciou dando detalhes de como lidou com os haters. "Eu sempre analisei as pessoas que me criticavam e normalmente são pessoas que não entendem que a televisão precisa de repercussão, de polêmica, e eu entendi que elas me julgaram com base naquilo que foi mostrado", começou ele em entrevista para a CARAS Brasil no evento "Quinta às Cegas - O Reencontro", que aconteceu na Casa Arraia, em São Paulo.

"Então, está tudo bem, porque realmente vivemos em uma sociedade machista e preconceituosa, pautas levantadas pelo programa. Foi difícil, mas depois passou, eu vi que era só um julgamento, assim como eu também julguei como telespectador as outras temporadas", completou.

Na época, Chapola estava desempregado, pois teve que largar o emprego para poder gravar o reality. Contudo, já voltou a trabalhar. "Eu vendo carros premium e blindados e tenho um negócio de roupa infantil", contou ele, destacando que trabalha desde os 13 anos e teve seu primeiro negócio aos 17.

SEM RESSENTIMENTOS

Apesar de ter desapontado Vanessa Carvalho pelo fato de não casar e ter sido criticado publicamente por ela, Chapola revelou que não ficou com nenhuma mágoa da influenciadora. "Eu acho que vivi tudo que tinha que viver. Não me arrependo de ter escolhido ela. Acho que o fim da relação poderia ter sido mais maduro por parte dela, porque eu sempre fui muito educado e sincero sobre meus sentimentos, mas o fato de eu não ter casado, a edição fez parecer que eu era vilão", declarou.

NOVA CHANCE AO AMOR

Tiago Chapola resolveu dar uma nova chance ao amor e está namorando a médica Belén Panizza. O casal assumiu o compromisso em 10 de julho deste ano por meio de uma foto nas redes sociais.

Questionado pela repórter Renata Garre se sua experiência em Casamento às Cegas impactou o modo como se conecta com as pessoas hoje em dia, o famoso não pensou duas vezes antes de responder.

"Eu sempre acreditei que a gente não se apaixona pelas pessoas pela aparência, mas sim pelos valores. A gente tem que admirar a pessoa para se apaixonar. A aparência física é importante, caso contrário não dura, mas não é o principal. Eu enxerguei isso de uma forma muito mais acentuada depois do programa", opinou ele, que concluiu dizendo que planeja se casar em breve.