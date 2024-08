Filho de Marcello Novaes e Leticia Spiller, Pedro Novaes surpreendeu ao relembrar um ataque sofrido por carrapatos, na casa de sua família no RJ

Filho de Marcello Novaes e Leticia Spiller, Pedro Novaes surpreendeu ao relembrar um ataque sofrido por carrapatos, na casa de sua família em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Durante sua participação no programa Que história é Essa, Porchat?, exibido nesta terça-feira, 13, ele contou que ele e os primos costumavam subir um morro para fazer um abrigo.

"A gente capinava, fazia um telhado com folhas e ficava curtindo o visual", recordou. No dia do ataque, ele e os primos seguiram o costume e foram para o meio do mato e ele estava de shors, sem camisa e calçando botas. Por lá, capinaram e fizeram o abrigo, mas o modelo teve uma surpresa ao voltar para casa.

"Fui ao banheiro. Sentado, olhei as minhas sardas, porque sou todo pintado e entrei em uma vibe que elas estavam se mexendo. Cheguei mais perto, eram carrapatos! Eles estavam subindo pela minha perna, joelho, coxa...", lembrou.

Sem saber o que fazer, ele entrou em desespero. "Saí peladão do banheiro já no meio da minha família com tudo para fora gritando: me ajuda! Veio meu irmão, meu pai, meu primo, minha tia... Meu irmão batendo com o pano tentando tirar os carrapatos e meu primo com álcool tacando na minha virilha", detalhou.

Remédio deu reação

"Tive mais de 100 picadas em uma perna e 80 em outra. Achei carrapato dois dias depois", completou. Preocupado com os efeitos de tantas picadas, ele procurou a ajuda de um amigo, que não é daárea da saúde, e recomendou o uso de um antialérgico a cada 4 horas. Com o tempo, o remédio, que deveria ajudar, começou a causar o efeito contrário.

"Fui ensaiar com minha banda (Fuze) no estúdio, que estava sem ar-condicionado. Lembro que pingava de suor e a visão foi fechando aos poucos . Sabe quando você levanta rápido e dá uma tonteira? Eu sempre fingia que desmaiava. Quando levantei, caí de cara no chão e meus amigos da banda olhando. Quando os moleques viram que era sério, se desesperaram. Acordei com meu irmão (Diogo) já me dando uns tapas na cara (risos)".