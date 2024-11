Luciano Huck leva bolo na cara de Paulo Vieira: 'Perdemos o controle'

O apresentador Luciano Huck levou um bolo na cara após preparar uma surpresa de aniversário para o humorista Paulo Vieira

Neste domingo, 10, Luciano Huck fez uma surpresa para Paulo Viera no 'Domingão'. O humorista completou 32 anos e ganhou um bolo do apresentador no palco na atração. Após a produção levar o bolo, Paulo aproveitou para brincar com o marido da apresentadora Angélica e começou uma guerra de bolo.

"Cadê o bolo de aniversário de Paulo Vieira?", perguntou Huck. Após cantar o 'parabéns para você', o aniversariante pegou um pouco do bolo e passou no rosto do apresentador. "Sabia que você ia fazer isso", disse Luciano.

"Por que você fez isso? Sério! Nem comeram o bolo ainda e você fica fazendo as coisas, é um absurdo fazer isso na televisão sem comer o bolo. A gente vai tomar um banho… No cabelo é sacanagem demais", completou ele.

No Instagram, Luciano Huck compartilhou o vídeo do momento e brincou com a situação. "Era para ser só um parabéns entre amigos e familiares… Perdemos o controle! Que farra boa, adorei! Parabéns, meu amigo", desejou o apresentador. "Você me paga, Luciano! Eu sei onde você mora", respondeu Paulo nos comentários.

Os fãs reagiram. "Um dia você não tem dinheiro pra comer um bolo na Santa Etiene no outro você joga bolo na cara do Luciano Hulk KKKKKKKKKKKKK você é o melhor, Paulo", disse o humorista Thiago Ventura. "Paulo é uma das melhores pessoas da TV hoje", afirmou uma seguidora. "Brincadeira saudável", falou outro.

Confira:

