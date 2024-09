Filha de Silvio Santos mostra uma das heranças deixada pelo pai: 'Coleção'

Após um mês da partida do pai, filha de Silvio Santos, Daniela Beyruti, mostra uma das heranças especiais que o apresentador deixou

A filha de Silvio Santos, a diretora de arte do SBT Daniela Beyruti, mostrou uma das heranças que o pai deixou. Nesta terça-feira, 17, dia que completou um mês do falecimento do apresentador, a herdeira dele com Íris Abravanel revelou uma coleção que tem de objetos do dono do baú.

A irmã de Patricia Abravanel então gravou um relógio no pulso que tem a voz do comunicador falando as horas. Em seguida, a diretora artística exibiu os outros modelos, de outros cores, guardados em caixas transparentes.

"E achei mais esse presente que você nos deixou! Já com saudades das suas ideias especiais! Seus fãs vão amar!", lamentou a falta que o pai está fazendo e enalteceu sua criatividade para criar coisas diversas para o público.

"Uma coleção de relógios com sua voz", mostrou Daniela Beyruti os itens especiais que lhe fazem lembrar dele.

Ainda nas últimas semanas, a filha de Silvia Abravanel, Amanda Abravanel, exibiu um "sinal" que recebeu do avô. A jovem compartilhou que ao tomar café viu a data de nascimento de Silvio Santos em um item.

Enterro de Silvio Santos aconteceu para amigos e familiares

Seguindo o pedido de Silvio Santos, a família realizou o enterro do comunicador no cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, no domingo, 18 de agosto. Após uma cerimônia judaica, o corpo foi levado na companhia de um rabino para o sepultamento.

O momento do último adeus foi restrito somente para pessoas bem próximas e os fãs puderam fazer homenagens na porta do cemitério. A escolha do último adeus ser feita dessa maneira foi feita pelo próprio dono do baú ainda em vida.

"Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer. Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês. De guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez. E sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros. Com muito carinho e respeito a todos vocês, Família Abravanel", disseram na carta.

A morte de Silvio Santos foi anunciada no sábado, 17, pela rede social do SBT. A causa do falecimento, segundo um boletim médico do hospital broncopneumonia após infecção por influenza e a partida teria sido no sábado, 17 de agosto, às 4h50 da manhã.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos de idade, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). O hospital se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda", divulgaram.