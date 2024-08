Patrícia Abravanel recebe recado da mãe após chorar no seu retorno ao SBT

Patrícia Abravanel não segurou as lágrimas ao retornar para o SBT após a morte do pai e recebeu um recado da mãe Íris Abravanel

Na última semana, Patrícia Abravanel retornou ao SBT para gravar o Programa Silvio Santos pela primeira vez após a morte de Silvio Santos, em 17 de agosto.

A apresentadora não segurou as lágrimas na ocasião e um vídeo do momento foi compartilhado em uma página de fãs da família Abravanel. No Instagram, Íris Abravanel deixou um recado para filha e lhe desejou força para enfrentar o momento difícil. O Portal Léo Dias confirmou que a conta, de fato, pertence à Íris Abravanel.

"Patrícia amada, precisamos ser fortes minha filha. O papai diria para você ficar firme e continuar! Te amo muito", escreveu ela. Discreta, Íris tem ficado longe dos holofotes desde a morte do marido.

Retorno ao SBT

Patrícia Abravanel surgiu emotiva em um vídeo para as redes sociais, onde conversava com a plateia do Programa Silvio Santos, na quinta-feira (29). Esta é a primeira vez que a apresentadora retorna à liderança do programa, que era apresentado inicialmente aos domingos por Silvio Santos, desde que o apresentador morreu, aos 93 anos, em 17 de agosto.

"Embora o SBT não tenha religião, porque aqui você pode ser o que você quiser, a alegria do Senhor é a minha força e eu sempre começo por aqui com uma oração. Sejam todas vocês muito bem-vindas! Hoje vocês apresentam o programa junto comigo... Precisamos continuar, a gente tem que recomeçar", disse a filha de Silvio à plateia. Durante a fala, Patrícia não conteve as lágrimas e foi consolada por um dos membros da produção.

Patrícia assumiu o posto do pai definitivamente em 2022, quando o Silvio Santos apareceu pela última vez no programa. Porém, na época, o apresentador ainda era visto com frequência pelos bastidores da emissora. Da última vez que apareceu nas telas, o astro da comunicação não deu indícios de que assim seria e foi bastante discreto, sem revelar a informação ao público.