Participante do MasterChef surpreende Jacquin com presente após eliminação

Eliminado do 'MasterChef Brasil', o participante João Vitor emocionou o jurado Erick Jacquin ao entregar um presente simbólico

A 17ª eliminação do 'MasterChef Brasil', da Band, emocionou os jurados do programa e os telespectadores. Quem acompanhou o episódio na noite de terça-feira, 24, viu o participante João Vitor sendo eliminado da competição.

O rapaz disputou um duelo contra Andréia por uma vaga no Top 10 e acabou deixando o reality culinário após erros apontados em seu prato. Com a voz embargada, Helena Rizzo anunciou a saída de João.

"Nessa prova ficou muito claro: Andréia, Top 10 pra ti. João, infelizmente a cozinha do MasterChef acabou pra ti. A gente vai sentir falta tua, viu? Vem dar um abraço na gente", pediu a jurada. Henrique Fogaça e Erick Jacquin também não seguraram as lágrimas e caíram no choro com a despedida.

Ao final, o participante eliminado surpreendeu Jacquin por um presente bastante especial: o terço que pertencia à sua avó . João Vitor, muito querido pelos jurados, desenvolveu uma relação de amizade com o chef de cozinha, que passou a chamá-lo de filho.

"Meu sonho foi conhecer vocês três, mas o sonho nunca acaba. Antes de eu deixar essa cozinha, vou dar ele para você", declarou o cozinheiro, entregando o item simbólico para o francês.

João Vitor presenteia Erick Jacquin com terço - Reprodução / Band

Fogaça relembra queda no palco do MasterChef Brasil

O chef de cozinha Henrique Fogaça surpreendeu ao relembrar quando desmaiou no palco do Masterchef Brasil, da Band. Em entrevista no Divã de CNPJ, do UOL, ele revelou que teve uma crise de burnout durante o trabalho e precisou ser socorrido às pressas.

"Tiver burnout de desmaiar. O primeiro foi no Masterchef. Palquinho lá, caí, foram 8 pontos na cabeça, gravando o programa ali. Acho que eu morri e voltei, na moral. Eu caí e passou um negócio na minha cabeça, acho que foram uns 30 segundos", disse ele.

E ainda relembrou a reação de Erick Jacquin, que também é jurado do Masterchef, ao ver o amigo no chão. "Na hora que eu estava no chão, o Jacquin ficou em volta: 'Fogaça morreu, Fogaça morreu'. Ele ficou branco também, porque eu caí como um pedaço de pau", contou.