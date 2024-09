Fogaça relembra queda no palco do MasterChef Brasil

Henrique Fogaça relembra crise de burnout que o fez desmaiar e cair no palco do MasterChef Brasil: ‘8 pontos na cabeça'

O chef de cozinha Henrique Fogaça surpreendeu ao relembrar quando desmaiou no palco do Masterchef Brasil, da Band. Em entrevista no Divã de CNPJ, do UOL, ele revelou que teve uma crise de burnout durante o trabalho e precisou ser socorrido às pressas.

"Tiver burnout de desmaiar. O primeiro foi no Masterchef. Palquinho lá, caí, foram 8 pontos na cabeça, gravando o programa ali. Acho que eu morri e voltei, na moral. Eu caí e passou um negócio na minha cabeça, acho que foram uns 30 segundos", disse ele.

E ainda relembrou a reação de Erick Jacquin, que também é jurado do Masterchef, ao ver o amigo no chão. "Na hora que eu estava no chão, o Jacquin ficou em volta: 'Fogaça morreu, Fogaça morreu'. Ele ficou branco também, porque eu caí como um pedaço de pau", contou.

Em outro momento, Fogaça falou sobre a sua versatilidade de transitar em vários cenários da sociedade. "Hoje eu sei transitar do lixo ao luxo, em todas as classes sociais, porque eu já frequentei tudo. Então, a gente sabe chegar. Vou em tal lugar? Vou colocar um blazer, um terno legal, para não chegar daquele jeito", afirmou ele, e completou: "Minha essência é a rua, o underground, a música [...] Estou com 50 anos de idade, virei um empreendedor, aquela coisa, muita gente critica, as raízes do entendimento, da postura, e da forma de conduzir a vida dentro do mundo dos negócios foi a música que me trouxe muito forte. Uma coisa mais subversiva de não se acomodar, de ir para cima".

Fogaça já ficou longe do Masterchef Brasil

Vale lembrar que Fogaça se afastou do reality culinário por uma temporada. A decisão do afastamento dele foi anunciada em fevereiro deste ano. Na época, ele contou que iria ficar alguns meses longe da atração para cuidar de questões pessoais.

“Sou muito grato por tudo que vivo com essa grande família. Estou dando uma pausa para poder me dedicar a questões pessoais, principalmente no que diz respeito à família, e tão logo estarei de volta, ainda este ano. Reforço que é apenas uma pausa”, disse ele, que voltou em 2023.