O nome verdadeiro de Silvio Santos. Relembre a história

Silvio Santos recebeu outro nome em seu nascimento e usava o nome artístico em toda a sua carreira. Relembre o que ele disse sobre a origem do nome dele

O apresentador Silvio Santos construiu um legado na história da TV e da comunicação no Brasil. A morte dele neste sábado, 17, comoveu o Brasil inteiro e ele deixará saudade. Em meio ao luto, os fãs relembraram que ele usava um nome artístico.

Silvio Santos era o nome artístico de Senor Abravanel, que era o nome que ele recebeu em seu nascimento. Inclusive, ao longo de sua vida, ele já contou a história de como seus pais escolheram o seu nome.

Filho de Alberto Abravanel, da Grécia, e Rebeca Caro, da Turquia, Senor recebeu o seu nome em homenagem ao dom Isaac Abravanel. "É Senor, porque eu sou dom. O homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal, depois foi chamado pelos reis católicos Isabel e Fernando para a Espanha. Era o dom Isaac Abravanel. Consertou as finanças da Espanha, depois, quando chegou a Inquisição, os reis católicos Fernando e Isabel disseram: 'Você fica e o seu povo, o povo judeu, vai'. Ele falou: 'Não, o povo judeu vai e eu vou junto'. E foi para Salônica, na Grécia", disse ele no programa Show de Calouros.

O anúncio da morte de Silvio Santos

A morte de Silvio Santos foi confirmada pelo SBT na manhã deste sábado, 17, por meio de uma nota oficial.

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações", informaram.

E completou a história: "Meu pai e meu avô tiveram o título de senor dom Abravanel, aqui no Brasil não existe dom. No ano de mil quatrocentos e noventa e quantos, o dom Isaac Abravanel foi um dos que deu dinheiro para que Colombo viesse descobrir a América, e então disseram para o meu pai: 'Que dom? Dom é frescura'. Então ele colocou Senor, que quer dizer dom Abravanel".

O nome artístico de Silvio Santos surgiu ainda em sua infância, já que era o seu apelido. A mãe dele não conseguia pronunciar o nome Senor. Com isso, ela sempre o chamou de Silvio.