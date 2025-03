Nívea Maria completa 78 anos; atriz ganhou primeiro papel na televisão aos 17 anos

Um dos grandes nomes da televisão brasileira, Nívea Maria iniciou a carreira como modelo e recebeu convite para atuar ao ser descoberta por acaso

No dia 7 de março, a atriz Nívea Maria completa 78 anos, com mais de meio século dedicada à carreira como intérprete. Dona de diversos papéis marcantes em novelas e outras produções, a atriz ganhou seu primeiro papel na televisão aos 17 anos. Relembre trajetória de um dos grandes nomes das artes brasileiras.

Início da carreira

Nívea Maria foi descoberta por acaso pelo diretor Walter Avancini (1935-2001) enquanto trabalhava como modelo e, rapidamente, ganhou seu primeiro papel na televisão. A estreia foi em 1964, aos 17 anos, na novela A Outra Face de Anita, exibida pela extinta TV Excelsior. O folhetim foi o ponto de partida para uma carreira que atravessaria décadas e se tornaria referência na teledramaturgia brasileira.

Com uma presença marcante na TV, a atriz participou de inúmeras novelas icônicas e conquistou o público com personagens de grande impacto. Entre os destaques de sua trajetória estão Gabriela (1975), A Moreninha (1975), Dona Xepa (1977), Coração Alado (1980) e Anos Dourados (1986).

Já nos anos 2000, mais madura e com o talento reconhecido nacionalmente, Nívea brilhou na televisão em novelas como O Clone (2001), Caminho das Índias (2009) e Além do Tempo (2015), reafirmando sua versatilidade na interpretação de personagens mais sérias ou cômicas.

Além das novelas

Em 2006, a famosa participou do quadro Dança dos Famosos, no Domingão do Faustão, e durante todos os anos da carreira também esteve em diversas produções teatrais e cinematográficas, mostrando sua capacidade em fluir entre os meios e formas de arte.

Com mais de 50 anos de carreira, Nívea continua ativa e admirada pelo público. Aos 78 anos, a atriz segue na atuação. Para 2025, a atriz já tem novos projetos em andamento: estará na novela Êta Mundo Melhor!como Margarida e no longa Capitão Astúcia como Dulce.

Leia também: Ator de História de Amor fez sucesso na comédia e foi vereador do Rio de Janeiro