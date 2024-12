Mulher que expôs Jeniffer Castro em voo rompe silêncio: 'Perdi o controle'

Mulher que expôs Jeniffer Castro em voo concedeu entrevista ao programa Fantástico, da Globo, e confessou que passou dos limites ao expor a bancária

Uma confusão durante um voo dividiu opiniões nas redes sociais nos últimos dias. Nele, a administradora de empresasJeniffer Castro se recusa a ceder o lugar na janela para uma criança. Agora, neste domingo, 8, a passageira que gravou o momento, Eluciana Cardoso, concedeu entrevista ao programa Fantástico, da Globo, e confessou que passou dos limites ao expor a bancária.

No programa, ela disse ter ficado revoltada com a atitude de Jeniffer ao negar seu assento para uma criança de 4 anos. O vídeo, gravado por Eluciana, foi compartilhado pela sua filha, Mariana. "Eu levantei e fui lá. Abordei a Jeniffer com toda a educação, não fui grossa com ela na abordagem, que não está gravada. Aí eu perguntei: 'Você não tem compaixão com a situação que você está vendo?'", iniciou.

"Tirei o telefone e comecei a filmá-la, naquele momento eu perdi totalmente o meu controle, parecia que eu estava saindo do meu corpo pela indiferença que eu senti dela", detalhou.

Poliana Araújo, que presenciou o momento, estava perto de Eluciana na hora que ela decidiu de aproximar de Jeniffer. "Ela me catucou e me perguntou o que estava acontecendo. Ela falou: 'Eu vou lá'. Ela tirou o celular do bolso e falou: 'Agora eu vou deixar ela famosa'", contou.

Arrependida?

"Meu erro foi esse, eu perdi meu controle emocional, eu que sou uma pessoa sempre centrada. Quero pedir desculpa para Jeniffer, para mim, para a família [da criança], para a minha filha. Peço desculpa para mim por achar que eu tinha sido forte naquele momento, eu não fui, eu poderia ter evitado", detalhou Eluciana.

A mãe da criança, Aline, também se manifestou durante o programa. "Estou sendo atacada, odiada, ameaçada. Eu entrei na fila do banheiro e fiquei ouvindo: 'Que mãe ridícula'... Você ter que ouvir calada, a pessoa que sofreu a agressão, a Jeniffer não negou que não foi a mãe que fez a filmagem."

"Queria pedir desculpa para ela, eu não queria que ela passasse por isso, eu também não queria ter passado pelo o que eu passei no avião", afirmou a bancária ao dominical.

