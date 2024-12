Passageira que se negou a trocar de lugar no avião fala pela 1ª vez: 'Medo'

Jeniffer Castro, que viralizou após um vídeo no qual se recusa a trocar de assento no avião com uma criança, se manifestou pela primeira vez

A administradora de empresas Jeniffer Castro, que viralizou após um vídeo no qual se recusa a trocar de assento no avião com uma criança, se manifestou pela primeira vez em entrevista ao Encontro na manhã desta sexta-feira, 6. Durante o papo com Patrícia Poeta, ela relembrou o que aconteceu e respondeu se pretende tomar as medidas legais cabíveis.

"Entrei no avião, a criança estava no meu lugar e avisei que era meu assento. Esperei ele sair, e o rapaz que estava no corredor falou para eu trocar com ele e sentar no corredor, falei que não", relembrou Jeniffer.

Em seguida, explicou: “A birra dele era que ele queria sentar com a avó dele, que estava ao meu lado. Só que a família dele estava toda ao redor. Do lado esquerdo tinham três poltronas, também tinham a janela pra sentar. A avó sentou do lado dele e ele sentou na outra janela. Só que ele não quis, ele continuou a birra. Ele queria o meu assento”, contou.

“Pelo o que eu entendi, o pessoal atrás era da família dele. Então ele tinha mais janela, mas não queria. Aí aconteceu isso, ele continuou a birra, chorou o voo inteiro. Se eu não me engano, são 50 minutos, eu voando do Rio [de Janeiro] para Belo Horizonte. Passou uns minutos, essa mulher veio falar comigo de novo. Só que ela foi muito sem educação comigo”, completou Jeniffer, referindo-se à mãe da criança.

O desentendimento, inclusive, aconteceu no dia do aniversário de Jennifer. “Ela me perguntou pra trocar [de lugar], eu falei ‘não’, aí ela veio de novo. ‘Por que você não quer trocar?’. E eu: ‘Porque eu não quero! Porque hoje é o meu aniversário’. Aí ela falou assim: ‘Ah?’. Eu coloquei meu fone, falei ‘nada não’. Essa mulher veio de novo, e foi a hora que ela gravou o vídeo. Perguntou se eu tinha algum problema, achei super preconceituoso o que ela falou comigo”, detalhou.

Segundo ela, a provocação continuou até a hora do desembarque. “No final, quando eu fui sair e pegar a mala, ela estava atrás de mim e falou: ‘Agora você levanta, né, sua imbecil?’. Falou comigo bem assim”, completou a entrevistada. Questionada por Patrícia Poeta se irá entrar na Justiça, Jeniffer respondeu que "as medidas já estão sendo tomadas".

Medo

Em outro momento, ela confessou que ainda sente medo por conta dos ataques recebidos no voo. "Eu ainda não sei o que sentir. Eu estou tentando processar tudo. O que eu passei não foi fácil. Eu fiquei com medo que viessem para cima de mim. Eu tentei não responder para não chamar mais atenção do pessoal", disse. E completou: "Acho que eu estou sentindo medo, porque eu não sei o que o povo está pensando. Tem o lado bom, mas tem o lado ruim também", disse.

O que aconteceu?

No vídeo que viralizou nas redes sociais, Jeniffer aparece sentada próxima à janela, de olhos fechados e com fones de ouvido, enquanto é criticada por uma mulher que insiste na troca de lugares. “Até perguntei se ela tem alguma síndrome, alguma coisa, porque, se a pessoa tem um problema, a gente entende. Mas a pessoa não tem nada e não quer trocar do nada!”, afirmou a mãe no vídeo.

Ao notar que estava sendo filmada, Jeniffer questionou a atitude, mas a mulher continuou criticando. “Isso é repugnante, no século XXI, uma pessoa não ter empatia com uma criança. Se fosse com um adulto, tudo bem, mas com uma criança é demais!”, continuou a mãe.