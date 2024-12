Mãe da criança se manifesta após passageira se negar a ceder lugar em avião

Após o vídeo em que Jeniffer Castro se recusa a trocar de assento com uma criança viralizar, a mãe do menino, Aline, deu sua versão da história

Uma confusão durante um voo deu o que falar nas redes sociais nos últimos dias. Após a administradora de empresasJeniffer Castro viralizar em um vídeo no qual se recusa a trocar de assento no avião, a mãe da criança, Aline, decidiu se manifestar e contar sua versão dos fatos. Em entrevista ao portal Leo Dias, ela deixou claro que não foi ela que gravou o vídeo viral.

“Estava viajando eu, Arthur, que acabou de fazer 4 anos. O que não justifica ele fazer birra, mas é uma criança como qualquer outra criança dessa idade, que em algumas situações vai se comportar de maneira inadequada. A gente tem que corrigir, e foi o que qualquer pessoa no voo, passageiros e comissários de bordo, presenciaram. Ela foi insultada, mas jamais por ninguém da minha família, e sim por uma senhora que estava vestindo uma camisa de uma ONG, que eu não vou divulgar porque não achei que a atitude dela foi correta", disse ela.

Aline esclareceu que a confusão começou com seu filho mais velho, cadeirante, que teve problema com o assento. “Eu já estava nervosa porque ele foi constrangido pela Gol, que deu a ele o assento 21. O nosso assento era do 21B ao 21F, incluindo uma janela. Quando voltei, resolvi a situação com a empresa e fui conferir os assentos. Falei para minha sogra que Arthur estava tirando foto na janela, achando que aquele era o assento dele. Quando conferi, falei: ‘Gente, essa janela é de outro passageiro'", continuou.

Em outro momento, Aline disse que não viu o momento que Jennifer foi insultada. “Eu não vi gravação de vídeo nenhum. Eu estava tentando fazer com que Arthur colocasse o cinto e parasse de chorar, porque sei como é irritante uma criança chorando. Quem ficou incomodado com a atitude da Jennifer não fui eu”, detalhou.

Por fim, reconheceu o erro em permitir que o filho sentasse no lugar de outra pessoa. “Na cabeça dele, ele achou que o lugar era dele. E eu expliquei para ele o tempo todo, mas ele continua dizendo que ‘a moça pegou o meu lugar’, porque pensou que aquele assento era o dele.”

O que Jeniffer Castro disse?

A administradora de empresas , se manifestou pela primeira vez em entrevista ao Encontro na manhã desta sexta-feira, 6. Durante o papo com Patrícia Poeta, ela relembrou o que aconteceu e respondeu se pretende tomar as medidas legais cabíveis. Leia!

