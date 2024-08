Miley Cyrus chora em homenagem na Disney: ‘Orgulhosa de ser Hannah Montana’

Miley Cyrus recebe homenagem ao ser nomeada como a mais jovem lenda da Disney por sua trajetória como Hannah Montana

A cantora e atriz Miley Cyrus foi homenageada ao ser nomeada como Lenda da Disney por sua trajetória como a personagem Hannah Montana. A estrela participou de um evento no último domingo, 11, na Califórnia, e ficou emocionada durante o seu discurso.

“Eu tive um gostinho do que minha vida poderia ser, e daquele momento em diante, eu não queria mais nada. Um pouco de tudo mudou, mas, ao mesmo tempo, nada mudou. Eu ainda estou aqui orgulhosa de ter sido Hannah Montana. De muitas maneiras, o prêmio é dedicado a Hannah e a todos os seus incríveis fãs leais, e a todos que tornaram meu sonho realidade. Para citar a própria lenda, ‘Esta é a vida’”, afirmou ela.

Vale lembrar que o seriado Hannah Montana foi exibido entre 2006 e 2011, além de ter um filme e uma turnê. Recentemente, Miley Cyrus contou que aceitaria voltar a interpretar a personagem icônica em um novo projeto. “Sabe de uma coisa, eu tento colocar essa peruca o tempo todo. Ela está guardada juntando poeira e estou pronta para usá-la. A oportunidade vai surgir. Eu gostaria de ressuscitá-la em algum momento”, disse ela.

Miley Cyrus e a relação com o pai

Miley Cyrus abriu o coração e falou pela primeira vez sobre seu relacionamento tenso com seu pai, o astro da música country, Billy Ray.A cantora admitiu que tem tentado retomar os laços, mas que tem sido difícil porque considera que cresceu com realidade diferente.

"Meu pai cresceu o oposto de mim. Eu cresci no palco, e em uma casa com uma família super unida e todos morando sob o mesmo teto. E eu cresci financeiramente estável e emocionalmente estável, eu acho, também em meus relacionamentos. Isso é algo que meu pai não tinha", iniciou a loira durante o programa "Miley Cyrus: Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)", do Disney+.

"Já vi como isso afeta muitas pessoas que passam de não ter nada a ter tudo. É um lugar muito perigoso", acrescentou ela, reflexiva.

Na sequência, a estrela ainda explicou como interpreta a fama de uma maneira bem diferente da visão de Billy Ray. "Ele se sentir amado por um grande público o impactou emocionalmente mais do que jamais poderia ter causado a mim. Quando ele se sente especial ou importante, é como curar uma ferida de infância. E eu sempre me senti e me vi como uma estrela. Isso me emociona. Então, acho que essa é a diferença", concluiu.