Miguel Roncato aponta semelhança com seu personagem em Senna: ‘Significa muito’

Formado em Comunicação Social com ênfase em Jornalismo, Miguel Roncato (31) está no elenco de Senna, série original que estreou na Netflix neste final de semana. Por coincidência do destino, ele vive o jornalista esportivo Reginaldo Leme (79), amigo pessoal de Ayrton Senna (1960-1994).

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator fala sobre o personagem que interpreta na produção e revela a importância de Senna para sua vida. "É [uma] responsabilidade de ser um personagem real entre os amantes de automobilismo", conta.

"Pois é. Formei em jornalismo e agora tenho a oportunidade de interpretar um. Dessa vez, com a responsabilidade de ser um personagem real com credibilidade entre os amantes do automobilismo. Novamente, muito estudo e exposição aos registros do Reginaldo Leme, suas opiniões, posicionamentos e análises técnicas. Além, claro, de um preparo vocal intenso para me aproximar do timbre dele e conseguir narrar e comentar com veracidade todas as corridas que a produção contempla", revela ele sobre a preparação.

Roncato ainda era um bebê quando Ayrton morreu em um trágico acidente em um trágico acidente de carro durante o Grande Prêmio de San Marino, na Itália, no dia 1º de maio de 1994. O ator comenta sobre o legado do piloto brasileiro e fala da emoção de fazer parte de uma série que homenageia e reconhece a história do automobilista.

"Vim a conhecer o Ayrton Senna através do seu imenso legado. Nasci em 1993, então, tinha apenas um ano quando ele nos deixou. É impressionante o quão presentes estão a fé e a determinação do Senna no coração dos brasileiros até os dias de hoje. Poder fazer parte dessa superprodução da Netflix ao lado de profissionais tão talentosos e ajudar a apresentar a história do Ayrton para a nova geração é uma honra imensa. Esse trabalho significa muito para mim. Torcendo para que ele viaje por aí e coloque o audiovisual brasileiro em destaque no mundo todo", conclui.

