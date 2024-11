Ticiane Pinheiro exalta Cesar Tralli após indicação a prêmio: 'Nosso campeão'

A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou apoio ao marido, o jornalista Cesar Tralli, após ele ser indicado ao 'Melhores do Ano', da Globo

Ticiane Pinheiro usou as redes sociais nesta quinta-feira, 21, para deixar registrado o orgulho e admiração que sente pelo marido, Cesar Tralli, que foi novamente indicado ao prêmio 'Melhores do Ano', do 'Domingão com Huck', da TV Globo.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora da Record TV postou uma foto em que aparece ganhando um beijo no rosto de Tralli e escreveu uma bela declaração ao jornalista, que comanda o 'Jornal Hoje'.

"Troféu 'Melhores do Ano' como melhor jornalista... sim, meu marido, Cesar Tralli, está concorrendo novamente, e eu estou cheia de orgulho, porque vejo o quanto ele se dedica e é apaixonado pela sua profissão, busca se aprimorar a cada dia, porque ama seu público. Te amo meu amor, você já é nosso campeão em todos os aspectos pra nossa família!", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Vale lembrar que Cesar Tralli está disputando a categoria 'Jornalismo' ao lado de Maju Coutinho, que apresenta o 'Fantástico', e William Bonner, que comanda o 'Jornal Nacional'.

Confira:

Ticiane Pinheiro curte momento especial com Rafaella Justus

A jornalista e apresentadora Ticiane Pinheiro aproveitou o feriado de quarta-feira, 20, em um passeio com a filha mais velha, Rafaella Justus. Por meio de suas redes sociais, a comunicadora contou que as duas curtiram um 'dia das meninas', algo que acontece raramente.

Além de passarem pelo shopping, Ticiane e Rafaella também almoçaram em um restaurante. Esbanjando beleza e alegria, mãe e filha não esconderam o quanto adoraram o momento especial entre elas.

"Depois de almoçar, estamos dando uma volta no shopping. E hoje vai chover, porque estamos tendo o 'dia das meninas' que nunca temos. É verdade, geralmente está a Manu [filha caçula], o César [Tralli, esposo de Tici]", relatou a apresentadora do 'Hoje em Dia', da Record TV. Veja a publicação!

