Mark Withers, de 'Stranger Things' e 'Dinastia', morre aos 77 anos

O ator Mark Withers, que atuou em seriados como 'Stranger Things' e 'Dinastia', faleceu após lutar contra um câncer

O ator norte-americano Mark Withers, conhecido por atuar em séries de sucesso como 'Stranger Things' e 'Dinastia', faleceu aos 77 anos, vítima de um câncer de pâncreas. A morte do artista, anunciada por sua filha somente agora, Jessie Withers, ocorreu no dia 22 de novembro.

Em entrevista à 'Variety', Jessie falou um pouco sobre a luta de seu pai contra o diagnóstico. "Ele enfrentou sua doença com a mesma força e dignidade que trouxe para seu ofício, criando um legado de calor, humor e dedicação, junto com sua notável habilidade de tornar cada papel inesquecível. O talento duradouro de Mark e seu comprometimento com a indústria serão lembrados com carinho por colegas, amigos e fãs", declarou.

Mark Withers, que ganhou fama na década de 1980 ao participar de 'Dinastia', também esteve em outras obras de sucesso como 'Magnum' (1982), 'Jogo Duplo' (1985), 'Criminal Minds' (2011), 'True Blood' (2013), 'Castle' (2013), 'Stranger Trings' (2016), entre outros. Seu último trabalho nas telinhas foi em 'Sense8' (2017). Ao todo, o ator soma mais de 50 créditos.

Mark Whiters em Sense8 - Reprodução / Netflix

Ator José de la Torre, da série 'Vis a Vis', morre aos 37 anos

O ator espanhol José de la Torre, conhecido por participar de séries como 'Vis a Vis' e 'Toy Boy', faleceu na última quinta-feira, 5, aos 37 anos de idade. A morte do artista foi confirmada pela Unión de Actores y Actrices, órgão da Espanha.

De acordo com informações da mídia local, José morreu em decorrência de uma doença diagnosticada há alguns meses. O nome da enfermidade, no entanto, não foi divulgado.

Ainda segundo veículos locais, somente pessoas mais próximas do famoso tinham conhecimento sobre seu estado de saúde. O corpo do ator será cremado nesta sexta-feira, 6, em Córdoba, na Espanha.

