Ator José de la Torre, da série 'Vis a Vis', morre aos 37 anos

O ator espanhol José de la Torre, das séries 'Vis a Vis' e 'Toy Boy', enfrentava doença há alguns meses; artista faleceu na quinta-feira, 5

O ator espanhol José de la Torre, conhecido por participar de séries como 'Vis a Vis' e 'Toy Boy', faleceu na última quinta-feira, 5, aos 37 anos de idade. A morte do artista foi confirmada pela Unión de Actores y Actrices, órgão da Espanha.

De acordo com informações da mídia local, José morreu em decorrência de uma doença diagnosticada há alguns meses. O nome da enfermidade, no entanto, não foi divulgado.

Ainda segundo veículos locais, somente pessoas mais próximas do famoso tinham conhecimento sobre seu estado de saúde. O corpo do ator será cremado nesta sexta-feira, 6, em Córdoba, na Espanha.

Por meio das redes sociais, amigos e fãs prestaram homenagens a José de la Torre. O ator Jesús Mosquera Bernal, que contracenou com o espanhol em 'Toy Boy', lamentou a partida precoce do colega de profissão.

"Hoje o post é especial… José De La Torre, conhecido por suas participações em Toy Boy, Amar é para sempre, Servir e Proteger e muito mais, morreu aos 37 anos após uma enfermidade. Meus mais sinceros pêsames a toda sua família e amigos. Descanse em paz", escreveu o amigo em uma publicação no Instagram.

Quem era José de la Torre?

Nascido em Montilla, José de la Torre possuía formação na Escola de Artes Dramáticas (ESAD) de Málaga e iniciou a carreira artística participando de clipes musicais, como da cantora Nena Daconte.

Seu trabalho de maior destaque na televisão foi no seriado 'Toy Boy', disponível no catálogo da Netflix. Sua última aparição nas redes sociais aconteceu em junho, quando realizou uma viagem às Ilhas Canárias, na Espanha. "A felicidade de chegar às Canárias, ver seus amigos, agarrar um mojito e fazer com que você cante até que você rompa a voz", escreveu o ator.

